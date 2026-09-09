У новоросійську після нічної атаки горить мазутний термінал – OSINT-аналіз
Київ • УНН
OSINT-аналітики локалізували пожежу після нічної атаки на мазутному терміналі новоросійська. Місцева влада заявила про відсутність постраждалих.
У ніч на 9 вересня безпілотники атакували російський Новоросійськ, після чого на території підприємств спалахнули пожежі. OSINT-аналітик ASTRA за кадрами очевидців встановив, що займання сталося на новоросійському мазутному терміналі, пише УНН.
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Мер міста андрій кравченко повідомив про "відбиття атаки БПЛА" та влучання уламків безпілотників на території кількох підприємств і поблизу житлового будинку. За попередніми даними місцевої влади, постраждалих немає.
За даними ASTRA, геолокація опублікованих очевидцями кадрів вказує на територію ТОВ "новоросійський мазутний термінал".
Підприємство входить до новоросійського транспортного вузла та розташоване на території новоросійського морського торгового порту – найбільшого морського порту росії.
У новоросійську після нічної атаки спалахнула масштабна пожежа в районі портової інфраструктури09.09.26, 00:40 • 10290 переглядiв