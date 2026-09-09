У новоросійську після нічної атаки спалахнула масштабна пожежа в районі портової інфраструктури
Київ • УНН
Після нічної атаки безпілотників у новоросійську загорілася нафтобаза. Російська влада заявила про двох постраждалих і пошкодження будинків.
У ніч на 9 вересня у російському новоросійську після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа в районі портової інфраструктури. Відео сильної пожежі публікують місцеві Telegram-канали, пише УНН.
Деталі
На оприлюднених очевидцями кадрах видно велике займання, над містом здіймається густий дим. Під час атаки в новоросійську також лунали сирени повітряної тривоги.
Мер міста андрій кравченко повідомляв, що вночі у Н=новоросійську відбувалося "відбиття атаки БПЛА".
Місцевих жителів закликали відійти від вікон та дотримуватися заходів безпеки.
Що відомо про наслідки
Згодом російська влада підтвердила пожежу на території нафтобази. За версією кравченка, займання сталося внаслідок падіння уламків безпілотників – горіли кілька технічних та адміністративних будівель. Фрагменти БПЛА також нібито впали на території паливного термінала.
За попередніми даними російської сторони, постраждали 2 людини. Також повідомляється про пошкодження скління у 2 багатоквартирних будинках. Українська сторона наразі офіційно атаку та її результати не коментувала.
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