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В Новороссийске после ночной атаки вспыхнул масштабный пожар в районе портовой инфраструктуры

Киев • УНН

 • 3976 просмотра

После ночной атаки беспилотников в Новороссийске загорелась нефтебаза. Российские власти заявили о двух пострадавших и повреждении домов.

В Новороссийске после ночной атаки вспыхнул масштабный пожар в районе портовой инфраструктуры

В ночь на 9 сентября в российском Новороссийске после атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар в районе портовой инфраструктуры. Видео сильного пожара публикуют местные Telegram-каналы, пишет УНН.

Детали

На опубликованных очевидцами кадрах видно крупное возгорание, над городом поднимается густой дым. Во время атаки в Новороссийске также звучали сирены воздушной тревоги.

Мэр города Андрей Кравченко сообщал, что ночью в Н=овороссийске происходило «отражение атаки БПЛА».

Местных жителей призвали отойти от окон и соблюдать меры безопасности.

Что известно о последствиях

Позже российские власти подтвердили пожар на территории нефтебазы. По версии Кравченко, возгорание произошло в результате падения обломков беспилотников — горели несколько технических и административных зданий. Фрагменты БПЛА также якобы упали на территории топливного терминала.

По предварительным данным российской стороны, пострадали 2 человека. Также сообщается о повреждении остекления в 2 многоквартирных домах. Украинская сторона пока официально не комментировала атаку и ее результаты.

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Степан Гафтко

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