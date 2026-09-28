Удар рф по медцентру в Киеве: известно о троих пострадавших

В результате атаки рф на медицинский центр в Киеве известно о трех пострадавших, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В Голосеевском районе в результате атаки рф на медицинский центр пострадали 3 человека. Также на месте удара горела кровля 4-этажного жилого дома, расположенного рядом. В ходе разведки пожарные спасли жительницу дома. Спасатели ликвидировали пожар