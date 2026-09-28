Удар рф по медцентру в Киеве: известно о троих пострадавших
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева из-за удара рф по медцентру пострадали три человека.
В результате атаки рф на медицинский центр в Киеве известно о трех пострадавших, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В Голосеевском районе в результате атаки рф на медицинский центр пострадали 3 человека. Также на месте удара горела кровля 4-этажного жилого дома, расположенного рядом. В ходе разведки пожарные спасли жительницу дома. Спасатели ликвидировали пожар
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Вместе с этим спасатели локализовали пожар в здании корпуса НАН Украины в Шевченковском районе, где погиб один человек и пострадали еще 6 человек.
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