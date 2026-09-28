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"Будут идти дальше, если их не остановить здесь" - Зеленский показал новые кадры из Киева после удара россиян по медучреждению

Киев • УНН

 • 1698 просмотра

28 сентября российские удары по Киеву унесли жизнь женщины и ранили 19 человек, среди них трое детей. Шестерых пострадавших госпитализировали.

"Будут идти дальше, если их не остановить здесь" - Зеленский показал новые кадры из Киева после удара россиян по медучреждению

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил пожар после нового удара рф по зданию медицинского учреждения в центре Киева 28 сентября. Число пострадавших в столице в результате предыдущей атаки рф на здание Национальной академии наук продолжает расти. Глава государства показал новые кадры последствий, пишет УНН.

Экстренные службы продолжают работать в Киеве, на месте прямого удара по зданию Академии наук. К сожалению, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем и шести пострадавших, среди них трое детей. Сегодня днем россияне ударили также по зданию медицинского учреждения в центре столицы. Сейчас спасатели пытаются оперативно потушить пожар

- написал Зеленский в соцсетях.

Ещё один удар по центру Киева — есть попадание в медцентр "Добробут"28.09.26, 15:48 • 20501 просмотр

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, "всего 28 сентября в Киеве в результате атак врага пострадали уже 19 жителей города". "В частности, трое детей. Одна женщина погибла. 6 раненых медики госпитализировали, в том числе — двоих детей", — написал Кличко в соцсетях.

"Каждый российский теракт — это жертвы, которых можно было не допустить, если бы давление на россию наконец стало тотальным. Против всего, что финансирует и производит российское оружие террора, и всех, кто его применяет. Мир должен понять, что террористы будут идти дальше, если их не остановить здесь, в Украине. И нельзя закрывать глаза на такие жестокие удары. Нужно отвечать — глобальной решительностью и силой. Рассчитываем на силу Европы, Америки и других наших партнеров, которые могут помочь защищать жизнь", — подчеркнул Зеленский.

"Обязательно будет на это ответ россии": Зеленский показал видео пожара в НАН в Киеве после удара рф, в здании ищут людей28.09.26, 14:38 • 3300 просмотров

Юлия Шрамко

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