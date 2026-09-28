"Будуть іти далі, якщо їх не зупинити тут" - Зеленський показав нові кадри з Києва після удару росіян по медзакладу
Київ • УНН
28 вересня російські удари по Києву забрали життя жінки та поранили 19 людей, серед них троє дітей. Шістьох постраждалих госпіталізували.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив пожежу після нового удару рф по будівлі медичного закладу у центрі Києва 28 вересня. Кількість постраждалих у столиці внаслідок попередньої атаки рф на будівлю Національної академії наук продовжує зростати. Глава держави показав нові кадри наслідків, пише УНН.
Екстрені служби продовжують працювати у Києві, на місці прямого удару по будівлі Академії наук. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину та шістьох постраждалих, серед них троє дітей. Сьогодні вдень росіяни вдарили ще й по будівлі медичного закладу в центрі столиці. Зараз рятувальники намагаються оперативно загасити пожежу
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Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, "загалом 28 вересня в Києві внаслідок атак ворога постраждали вже 19 жителів міста". "Зокрема, троє дітей. Одна жінка загинула.6 поранених медики госпіталізували, в тому числі - двох дітей", - написав Кличко у соцмережах.
"Кожен російський теракт – це жертви, яких можна було не допустити, якби тиск на росію нарешті став тотальним. Проти всього, що фінансує та виробляє російську зброю терору, і всіх, хто її застосовує. Світ має зрозуміти, що терористи будуть іти далі, якщо їх не зупинити тут, в Україні. І не можна заплющувати очі на такі жорстокі удари. Потрібно відповідати – глобальною рішучістю і силою. Розраховуємо на силу Європи, Америки, інших наших партнерів, які можуть допомогти захищати життя", - наголосив Зеленський.
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