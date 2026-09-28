Останні дні Курта Кобейна згадали напередодні вручення Nirvana нагороди MTV

Напередодні вручення Nirvana престижної нагороди Video Vanguard на MTV VMAs 2026 американські медіа знову згадали останні тижні життя фронтмена гурту Курта Кобейна. Музикант помер у квітні 1994 року у віці 27 років після тривалої боротьби із залежністю та низки кризових подій, повідомляє E! News, пише УНН.

За кілька тижнів до смерті Кобейн опинився в лікарні в Римі після того, як прийняв велику кількість рогіпнолу разом з алкоголем. Він провів у комі близько 20 годин. Його дружина Кортні Лав пізніше називала цей випадок першою спробою самогубства музиканта.

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Наприкінці березня родина, друзі та учасник Nirvana Кріст Новоселіч організували втручання, намагаючись переконати Кобейна пройти лікування. Зрештою він погодився та вирушив до реабілітаційного центру в Каліфорнії, однак залишив його вже через 2 дні.

Перед від'їздом до реабілітаційного центру Кобейн разом із другом придбав рушницю. 1 квітня він востаннє поговорив телефоном із Кортні Лав.

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