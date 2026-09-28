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Останні дні Курта Кобейна згадали напередодні вручення Nirvana нагороди MTV

Київ • УНН

 • 1672 перегляди

Курт Кобейн помер у квітні 1994 року після боротьби із залежністю та криз. У 2026 році Nirvana отримає Video Vanguard на MTV VMAs.

Останні дні Курта Кобейна згадали напередодні вручення Nirvana нагороди MTV

Напередодні вручення Nirvana престижної нагороди Video Vanguard на MTV VMAs 2026 американські медіа знову згадали останні тижні життя фронтмена гурту Курта Кобейна. Музикант помер у квітні 1994 року у віці 27 років після тривалої боротьби із залежністю та низки кризових подій, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

За кілька тижнів до смерті Кобейн опинився в лікарні в Римі після того, як прийняв велику кількість рогіпнолу разом з алкоголем. Він провів у комі близько 20 годин. Його дружина Кортні Лав пізніше називала цей випадок першою спробою самогубства музиканта.

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Наприкінці березня родина, друзі та учасник Nirvana Кріст Новоселіч організували втручання, намагаючись переконати Кобейна пройти лікування. Зрештою він погодився та вирушив до реабілітаційного центру в Каліфорнії, однак залишив його вже через 2 дні.

Остання розмова з Кортні Лав

Перед від'їздом до реабілітаційного центру Кобейн разом із другом придбав рушницю. 1 квітня він востаннє поговорив телефоном із Кортні Лав.

Просто пам'ятай, що б не сталося, я тебе кохаю

– згадувала його слова Лав.

Після цього музикант зник. 8 квітня електрик, який прибув до будинку Кобейна в Сіетлі для встановлення системи безпеки, знайшов його мертвим. Судово-медична експертиза округу Кінг офіційно визнала смерть самогубством. Через понад 30 років після смерті Кобейна Nirvana отримає Video Vanguard на MTV VMAs 2026 за вплив гурту на музичну індустрію та попкультуру.

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Степан Гафтко

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