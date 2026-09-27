Александар Вучич оголосив про відставку з посади президента Сербії
Київ • УНН
Президент Сербії Александар Вучич заявив про свою відставку. Він планує обійняти посаду прем’єр-міністра.
Президент Сербії Александар Вучич оголосив про свою відставку з посади. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.
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Він заявив, що має намір очолити передвиборчу кампанію на майбутніх парламентських виборах. У разі перемоги Вучич планує обійняти посаду прем’єр-міністра, але піде з посади президента.
Нагадаємо
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що піде у відставку до кінця вересня, щоб мати можливість взяти участь у передвиборчій кампанії перед виборами 25 жовтня.
Також УНН повідомляв, що 9 вересня Вучич розпустив парламент та призначив дострокові вибори до Народної скупщини на 25 жовтня.