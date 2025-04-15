Александр Вучич

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19761 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 135239 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125581 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127998 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192640 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76779 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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У Сербії відбувся мітинг на підтримку президента Вучича

Тисячі людей з Сербії, Косово та Боснії зібрались в Белграді на мітинг на підтримку Вучича. Це відповідь на антикорупційні протести, що ставлять під загрозу його позицію.

Новини Світу • 12 квітня, 20:27 • 2776 перегляди

Глава уряду Румунії закликає ексрадника Віктора Понта зняти свою кандидатуру з президентських виборів

Прем'єр Румунії Марчел Чолаку закликав Віктора Понта зняти кандидатуру після зізнання останнього у готовності затопити румунські села задля уникнення повені в Сербії. Понта у відповідь закликав Чолаку піти у відставку.

Новини Світу • 11 квітня, 15:26 • 11034 перегляди

Вучич пообіцяв Сербії новий уряд на чолі з ендокринологом без політичного досвіду

Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що до 18 квітня буде сформовано новий уряд на чолі з ендокринологом Джуро Мацутом. Очікується, що Мацут обійматиме посаду до 2027 року.

Новини Світу • 7 квітня, 06:15 • 4143 перегляди

Водійські права у ЄС: нові правила, покарання та зміни для водіїв

У ЄС узгоджено зміни до правил видачі водійських прав, посилено покарання за серйозні порушення, що діятимуть у всіх країнах ЄС. Також вводяться цифрові права та знижено вік для водіїв автобусів.

Новини Світу • 26 березня, 10:01 • 42440 перегляди

На тлі рекордних протестів у Сербії, лідери ЄС закликають президента Вучича зважиться на докорінні реформи

Єврокомісія закликала Сербію провести реформи, включно зі свободою ЗМІ та боротьбою з корупцією, на тлі масових протестів. Вучич заявив про прихильність до шляху в ЄС.

Новини Світу • 26 березня, 07:39 • 12432 перегляди

Уряд Сербії на чолі з прем'єром Вучевичем відправлено у відставку

Парламент Сербії відправив у відставку уряд Вучевича після студентських протестів, спричинених обвалом даху на вокзалі в Нові-Саді. Розпочинається 30-денний період для формування нового уряду.

Новини Світу • 19 березня, 11:28 • 40948 перегляди

Трамп "надихнув" Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на НУО та медіа

Дії Трампа щодо USAID заохотили Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на неурядові організації та медіа у своїх країнах. Уряди Угорщини, Сербії та Словаччини активізували зусилля.

Новини Світу • 18 березня, 11:24 • 42709 перегляди

Протести в Сербії: проти демонстрантів застосували "звукові гармати" - уряд заперечує

У Сербії протести досягли піку. Правозахисники заявили про використання "звукових гармат" проти демонстрантів, але уряд заперечує ці звинувачення, попри зростаючий тиск.

Новини Світу • 16 березня, 18:01 • 28650 перегляди

У Белграді масштабні протести: студенти вимагають справедливості після трагедії на вокзалі в Нові-Саді

Тисячі протестувальників зібралися у центрі Белграда. Вони вимагають оприлюднення документів та покарання винних у корупції, що призвела до трагедії в Нові-Саді.

Новини Світу • 15 березня, 02:10 • 18038 перегляди

У Сербії протестувальники заблокували національне радіо і телебачення

Сотні демонстрантів заблокували будівлю державного телеканалу RTS у Белграді після того, як ведучий назвав мітингарів "натовпом". Протести поширилися на телестанції у Воєводині та Крагуєваці.

Новини Світу • 11 березня, 12:34 • 15427 перегляди

Вучич пошкодував про підтримку "європейської" резолюції щодо України в ООН

Сербія проголосувала за європейську резолюцію щодо України на Генасамблеї ООН, але президент Вучич назвав це помилкою. Він пояснив таке рішення власною втомою та вибачився перед громадянами.

Політика • 25 лютого, 08:29 • 32055 перегляди

У Сербії студенти вийшли на новий масштабний протест через трагедію на залізничному вокзалі

Тисячі студентів зібралися в Крагуєваці на 15-годинний протест через загибель людей на вокзалі в Новому Саді. Вимагають розслідування трагедії та покарання винних у корупційному скандалі.

Новини Світу • 15 лютого, 15:20 • 25430 перегляди

У кортежі президента Сербії відпало колесо під час руху: відео інциденту

Автомобіль з кортежу президента Сербії Вучича втратив колесо під час руху, що зафіксувала камера відеореєстратора. Охорона швидко відреагувала, постраждалих немає, причини інциденту розслідуються.

Новини Світу • 9 лютого, 00:41 • 36162 перегляди

Смертельне обвалення навісу залізничного вокзалу в Нові Сад: експерти виявили "оглушливу корупцію"

Незалежна експертна група з Белграду виявила "оглушливу корупцію" при розслідуванні обвалу навісу вокзалу в Нові Сад. Трагедія, що забрала життя 15 людей, спричинила масові протести в Сербії.

Новини Світу • 6 лютого, 11:32 • 26554 перегляди

Президент Сербії розглядає можливість проведення позачергових виборів у квітні

Президент Вучич заявив про можливість проведення позачергових парламентських виборів після відставки прем'єра Вучевича. Рішення буде прийнято найближчим часом на тлі масових протестів через трагедію в Новому Саді.

Новини Світу • 29 січня, 10:00 • 22903 перегляди

Президент Сербії заявив, що не вводитиме санкцій проти росії - ЗМІ

Президент Сербії Вучич заявив про відмову вводити санкції проти росії та її союзників, поки він при владі. Він планує переговори з путіним щодо американських санкцій у нафтовій галузі.

Новини Світу • 25 січня, 15:49 • 37391 перегляди

Протест у Сербії: студенти вимагають притягнути до відповідальності винних у трагедії на вокзалі

У Белграді десятки тисяч людей вийшли на протест через нерозслідувану трагедію на вокзалі в Нові-Саді. Студенти звинувачують владу в корупції та вимагають оприлюднення документів щодо будівництва даху, що обвалився.

Новини Світу • 17 січня, 23:04 • 27778 перегляди

Сербія продовжить отримувати газ з Азербайджану

Президент Сербії Вучич повідомив, що Азербайджан не припинятиме постачання газу до країни, попри форс-мажорні обставини. Раніше повідомлялося про втрату щоденного постачання 1,7 млн кубометрів газу.

Економіка • 12 січня, 20:57 • 75565 перегляди

Азербайджан через форс-мажор припинив постачати газ Сербії

Сербія втратила щоденне постачання 1,7 млн кубометрів газу з Азербайджану через форс-мажорні обставини. Президент Вучич повідомив, що терміни відновлення постачання наразі невідомі.

Економіка • 11 січня, 23:52 • 35878 перегляди

Скоординували зусилля на спільному шляху до ЄС: Зеленський поговорив із Вучичем

Президенти України та Сербії провели телефонну розмову щодо розвитку двосторонніх відносин та координації зусиль на шляху до ЄС. Сербія надає фінансову та гуманітарну підтримку Україні, але утримується від санкцій проти рф.

Політика • 26 грудня, 18:24 • 27546 перегляди

Виборча комісія Косова зняла з виборів партію етнічних сербів

Центральна виборча комісія Косова відмовила партії "Сербський список" в участі у парламентських виборах. Причиною стала націоналістична позиція партії та її тісні зв'язки з Сербією.

Новини Світу • 24 грудня, 07:57 • 14433 перегляди

Розраховуємо на сильний голос Пекіна: Зеленський прийняв нового посла Китаю і розповів про участь КНДР у війні проти України

Президент України провів зустрічі з новопризначеними послами Китаю, Саудівської Аравії та Сербії. Обговорено питання торгівлі, енергетичної підтримки та військової допомоги.

Війна • 23 грудня, 19:40 • 34569 перегляди

У столиці Сербії пройшов масовий антиурядовий мітинг

У Белграді відбувся 29-тисячний мітинг на підтримку студентів, які блокують університет через загибель 15 людей у Новому Саді. Протестувальники вимагають покарання винних та створення перехідного уряду.

Новини Світу • 23 грудня, 06:39 • 15623 перегляди

Фіцо їде до путіна через ситуацію з транзитом газу - Вучич

Президент Сербії повідомив про заплановану поїздку прем'єра Словаччини до москви через газове питання. Словаччина шукає рішення після заяви України про припинення транзиту російського газу з 1 січня 2025 року.

Політика • 21 грудня, 08:31 • 23079 перегляди

США готують санкції проти сербської нафтогазової компанії через зв'язки з рф

Президент Сербії повідомив про майбутні санкції США проти компанії NIS через російську власність. Сербія розглядає можливість зменшення частки "Газпрому" в компанії нижче 50%.

Економіка • 14 грудня, 21:27 • 46162 перегляди

Сербія планує підготувати бомбосховища по всій країні на випадок ядерної війни

Президент Сербії Вучич заявив про термінове облаштування бомбосховищ на випадок ядерної війни. За його словами, поточна ситуація у світі виходить з-під контролю та може призвести до масштабнішого конфлікту.

Новини Світу • 30 листопада, 09:55 • 19914 перегляди

Зеленський прибув на саміт до Будапешта: обмінявся рукостисканням з Орбаном

Президент України прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Угорщині, де його зустрів Віктор Орбан. На захід запрошено 47 глав держав та урядів для обговорення важливих міжнародних питань.

Політика • 7 листопада, 10:36 • 17052 перегляди

Вучич розповів про телефонну розмову з путіним щодо "припинення вогню"

Президент Сербії Вучич зателефонував путіну, щоб відмовитись від участі в саміті БРІКС. Під час розмови він порушив тему припинення вогню, але путін не виявив зацікавленості.

Війна • 30 жовтня, 20:04 • 34961 перегляди

Щонайменше 19 людей загинули внаслідок найсильнішої за останні роки повені в Боснії

Щонайменше 19 людей загинули через сильні зливи та повені в Боснії і Герцеговині. Сербія, Хорватія та ЄС готові надати допомогу у ліквідації наслідків стихійного лиха.

Новини Світу • 4 жовтня, 21:33 • 19294 перегляди

У Німеччині відкрився перший у Європі завод з переробки літію: потрібно для батарей електрокарів

Компанія AMG Lithium відкрила завод з виробництва гідроксиду літію для батарей електромобілів. Підприємство вироблятиме 20 000 тонн на рік, що достатньо для півмільйона електрокарів.

Економіка • 19 вересня, 13:00 • 17303 перегляди