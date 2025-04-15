Александр Вучич

Тисячі людей з Сербії, Косово та Боснії зібрались в Белграді на мітинг на підтримку Вучича. Це відповідь на антикорупційні протести, що ставлять під загрозу його позицію.
Прем'єр Румунії Марчел Чолаку закликав Віктора Понта зняти кандидатуру після зізнання останнього у готовності затопити румунські села задля уникнення повені в Сербії. Понта у відповідь закликав Чолаку піти у відставку.
Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що до 18 квітня буде сформовано новий уряд на чолі з ендокринологом Джуро Мацутом. Очікується, що Мацут обійматиме посаду до 2027 року.
У ЄС узгоджено зміни до правил видачі водійських прав, посилено покарання за серйозні порушення, що діятимуть у всіх країнах ЄС. Також вводяться цифрові права та знижено вік для водіїв автобусів.
Єврокомісія закликала Сербію провести реформи, включно зі свободою ЗМІ та боротьбою з корупцією, на тлі масових протестів. Вучич заявив про прихильність до шляху в ЄС.
Парламент Сербії відправив у відставку уряд Вучевича після студентських протестів, спричинених обвалом даху на вокзалі в Нові-Саді. Розпочинається 30-денний період для формування нового уряду.
Дії Трампа щодо USAID заохотили Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на неурядові організації та медіа у своїх країнах. Уряди Угорщини, Сербії та Словаччини активізували зусилля.
У Сербії протести досягли піку. Правозахисники заявили про використання "звукових гармат" проти демонстрантів, але уряд заперечує ці звинувачення, попри зростаючий тиск.
Тисячі протестувальників зібралися у центрі Белграда. Вони вимагають оприлюднення документів та покарання винних у корупції, що призвела до трагедії в Нові-Саді.
Сотні демонстрантів заблокували будівлю державного телеканалу RTS у Белграді після того, як ведучий назвав мітингарів "натовпом". Протести поширилися на телестанції у Воєводині та Крагуєваці.
Сербія проголосувала за європейську резолюцію щодо України на Генасамблеї ООН, але президент Вучич назвав це помилкою. Він пояснив таке рішення власною втомою та вибачився перед громадянами.
Тисячі студентів зібралися в Крагуєваці на 15-годинний протест через загибель людей на вокзалі в Новому Саді. Вимагають розслідування трагедії та покарання винних у корупційному скандалі.
Автомобіль з кортежу президента Сербії Вучича втратив колесо під час руху, що зафіксувала камера відеореєстратора. Охорона швидко відреагувала, постраждалих немає, причини інциденту розслідуються.
Незалежна експертна група з Белграду виявила "оглушливу корупцію" при розслідуванні обвалу навісу вокзалу в Нові Сад. Трагедія, що забрала життя 15 людей, спричинила масові протести в Сербії.
Президент Вучич заявив про можливість проведення позачергових парламентських виборів після відставки прем'єра Вучевича. Рішення буде прийнято найближчим часом на тлі масових протестів через трагедію в Новому Саді.
Президент Сербії Вучич заявив про відмову вводити санкції проти росії та її союзників, поки він при владі. Він планує переговори з путіним щодо американських санкцій у нафтовій галузі.
У Белграді десятки тисяч людей вийшли на протест через нерозслідувану трагедію на вокзалі в Нові-Саді. Студенти звинувачують владу в корупції та вимагають оприлюднення документів щодо будівництва даху, що обвалився.
Президент Сербії Вучич повідомив, що Азербайджан не припинятиме постачання газу до країни, попри форс-мажорні обставини. Раніше повідомлялося про втрату щоденного постачання 1,7 млн кубометрів газу.
Сербія втратила щоденне постачання 1,7 млн кубометрів газу з Азербайджану через форс-мажорні обставини. Президент Вучич повідомив, що терміни відновлення постачання наразі невідомі.
Президенти України та Сербії провели телефонну розмову щодо розвитку двосторонніх відносин та координації зусиль на шляху до ЄС. Сербія надає фінансову та гуманітарну підтримку Україні, але утримується від санкцій проти рф.
Центральна виборча комісія Косова відмовила партії "Сербський список" в участі у парламентських виборах. Причиною стала націоналістична позиція партії та її тісні зв'язки з Сербією.
Президент України провів зустрічі з новопризначеними послами Китаю, Саудівської Аравії та Сербії. Обговорено питання торгівлі, енергетичної підтримки та військової допомоги.
У Белграді відбувся 29-тисячний мітинг на підтримку студентів, які блокують університет через загибель 15 людей у Новому Саді. Протестувальники вимагають покарання винних та створення перехідного уряду.
Президент Сербії повідомив про заплановану поїздку прем'єра Словаччини до москви через газове питання. Словаччина шукає рішення після заяви України про припинення транзиту російського газу з 1 січня 2025 року.
Президент Сербії повідомив про майбутні санкції США проти компанії NIS через російську власність. Сербія розглядає можливість зменшення частки "Газпрому" в компанії нижче 50%.
Президент Сербії Вучич заявив про термінове облаштування бомбосховищ на випадок ядерної війни. За його словами, поточна ситуація у світі виходить з-під контролю та може призвести до масштабнішого конфлікту.
Президент України прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Угорщині, де його зустрів Віктор Орбан. На захід запрошено 47 глав держав та урядів для обговорення важливих міжнародних питань.
Президент Сербії Вучич зателефонував путіну, щоб відмовитись від участі в саміті БРІКС. Під час розмови він порушив тему припинення вогню, але путін не виявив зацікавленості.
Щонайменше 19 людей загинули через сильні зливи та повені в Боснії і Герцеговині. Сербія, Хорватія та ЄС готові надати допомогу у ліквідації наслідків стихійного лиха.
Компанія AMG Lithium відкрила завод з виробництва гідроксиду літію для батарей електромобілів. Підприємство вироблятиме 20 000 тонн на рік, що достатньо для півмільйона електрокарів.