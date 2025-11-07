ukenru
УНН Lite
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 2025
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік
Вихід GTA VI знову відкладено
Актуальне
Сербія прискорює будівництво вежі Трампа в Белграді - опозиція проти

Київ • УНН

 • 704 перегляди

У Сербії ухвалили закон, що дозволяє пришвидшити реалізацію проєкту вежі Трампа в Белграді, який підтримує Джаред Кушнер. Це викликало гостру політичну полеміку та протести, попри що влада надала забудовнику 99-річну оренду.

Сербія прискорює будівництво вежі Трампа в Белграді - опозиція проти
Фото: Studio Genesis

Парламент Сербії ухвалив закон, який дозволяє пришвидшити реалізацію масштабного будівельного проєкту у центрі Белграда – вежі Трампа, що підтримується Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа. Ініціатива вже викликала гостру політичну полеміку та протести. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Новий закон визначає реконструкцію колишньої штаб-квартири армії Югославії, зруйнованої під час бомбардувань НАТО у 1999 році, як національний пріоритет. Це дозволить розчистити територію, скасувати міські обмеження і розпочати реалізацію проєкту вартістю понад 500 мільйонів доларів.

ЄС закликає Сербію обмежити видачу паспортів росіянам06.11.25, 01:10 • 4546 переглядiв

За планами, презентованими компанією Affinity Partners Кушнера у березні 2024 року, на ділянці зведуть два масштабні хмарочоси – готель на 175 номерів і близько 1500 елітних апартаментів. Будівництво ведеться поруч із урядовою резиденцією Сербії.

Проєкт активно підтримує президент Александар Вучич і його Сербська прогресивна партія, яка лобіює тісні зв’язки з родиною Трампа. Однак ухвалення закону відбулося на тлі антиурядових протестів, що тривають після трагічного обвалу на залізничній станції, який став символом недовіри до влади.

Сербія не гарантує подальшу відмову від санкцій проти росії06.11.25, 17:50 • 2666 переглядiв

Суперечності та розслідування

Проти будівництва виступають опозиція та організації культурної спадщини.

Будівлі, які там спочатку постраждали від бомб НАТО, тепер зносяться корупцією. Це топтання національної гордості 

– заявив депутат Саво Манойлович. 

Попри це, влада вже надала забудовнику 99-річну оренду та скасувала охоронний статус зруйнованих споруд. Прокуратура згодом з’ясувала, що для цього використовувалися підроблені документи, але Вучич публічно став на захист проєкту, назвавши прокурорів "бандою, яка прагне підірвати проєкт Кушнера з політичних причин".

Президент Сербії запропонував провести дострокові вибори04.11.25, 01:48 • 2557 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
