Тисячі людей з Сербії, Косово та Боснії зібрались в Белграді на мітинг на підтримку Вучича. Це відповідь на антикорупційні протести, що ставлять під загрозу його позицію.
Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію 28 квітня в рамках східноєвропейського туру. Візит відбудеться за тиждень до першого туру президентських виборів.
Велика Британія має всі шанси прийняти жіночий чемпіонат світу з футболу у 2035 році. Це буде перший чемпіонат світу з 1966 року, який пройде на Британських островах.
Заступник прем'єр-міністра Сербії заявив, що російські розвідслужби допомагають владі Белграда реагувати на антиурядові протести. Він висловив вдячність за підтримку у боротьбі з кольоровими революціями.
Дії Трампа щодо USAID заохотили Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на неурядові організації та медіа у своїх країнах. Уряди Угорщини, Сербії та Словаччини активізували зусилля.
У Сербії протести досягли піку. Правозахисники заявили про використання "звукових гармат" проти демонстрантів, але уряд заперечує ці звинувачення, попри зростаючий тиск.
Під час акції протесту в Белграді водій BMW збив трьох людей, протягнувши жінку на капоті. Поліція затримала винуватця, постраждалі в лікарні.
Тисячі протестувальників зібралися у центрі Белграда. Вони вимагають оприлюднення документів та покарання винних у корупції, що призвела до трагедії в Нові-Саді.
Тисячі студентів зібралися в Крагуєваці на 15-годинний протест через загибель людей на вокзалі в Новому Саді. Вимагають розслідування трагедії та покарання винних у корупційному скандалі.
Незалежна експертна група з Белграду виявила "оглушливу корупцію" при розслідуванні обвалу навісу вокзалу в Нові Сад. Трагедія, що забрала життя 15 людей, спричинила масові протести в Сербії.
Президент Вучич заявив про можливість проведення позачергових парламентських виборів після відставки прем'єра Вучевича. Рішення буде прийнято найближчим часом на тлі масових протестів через трагедію в Новому Саді.
Новак Джокович знявся з Australian Open через травму стегна після першого сету матчу зі Звєрєвим. На прес-конференції серб припустив, що це міг бути його останній виступ на турнірі.
У Белграді десятки тисяч людей вийшли на протест через нерозслідувану трагедію на вокзалі в Нові-Саді. Студенти звинувачують владу в корупції та вимагають оприлюднення документів щодо будівництва даху, що обвалився.
Прокуратура Нові-Сада висунула обвинувачення 13 особам, включаючи ексміністра транспорту, через обвал даху на вокзалі. Трагедія забрала життя 15 людей, близько 30 отримали поранення.
У Белграді відбувся 29-тисячний мітинг на підтримку студентів, які блокують університет через загибель 15 людей у Новому Саді. Протестувальники вимагають покарання винних та створення перехідного уряду.
На залізничній станції в місті Нові-Сад обвалився дах, внаслідок чого загинуло 8 людей, ще двоє поранені. На місці працюють 80 рятувальників та важка техніка, двоє людей залишаються під завалами живими.
Колишній символ розкоші Югославії, готель "Jugoslavija" у Белграді, стоїть покинутий і готовий до знесення. Планується побудувати на його місці дві вежі - житлову та комерційну.
Американський співак Джаред Лето під час концерту в Сербії назвав війну в Україні "проблемами" та висловив бажання виступити в Росії. Це викликало негативну реакцію.
Сербія уклала угоду з "Газпромом" про додаткові поставки газу на зимовий період. Очікується, що обсяг поставок складе близько 400 млн кубометрів, також планується розширення підземного газосховища "Банатський двір".
Десятки тисяч сербів протестують проти видобутку літію. Влада звинувачує протестувальників у змові з метою повалення президента Вучича, порівнюючи акції з подіями на Майдані в Києві.
Київське "Динамо" проведе матч-відповідь проти сербського "Партизана" в кваліфікації Ліги чемпіонів. Гра відбудеться в Белграді без глядачів через санкції УЄФА проти сербського клубу.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує несподіваний візит до Белграда в п'ятницю, щоб взяти участь у підписанні угоди про співпрацю між ЄС та Сербією щодо імпорту літію, необхідних для цифрового та зеленого переходу ЄС.
У Всесвітній день енергетичної незалежності в усьому світі проводяться різноманітні заходи, спрямовані на перехід від викопного палива до відновлюваних джерел енергії, таких як вітрова, сонячна, гідроелектрична, ядерна та геотермальна енергія.
Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевіч визнав, що продавав боєприпаси західним країнам Заходу, які можуть передавати їх Україні, утім зауважує, що це не сербський внесок одній із воюючих сторін.
Ксенія Байло і Софія Лискун завоювали золоті медалі в синхронних стрибках з 10-метрової вишки на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Белграді, набравши 288,78 бала.
Українські стрибуни у воду Ксенія Байло та Марко Барсуков завоювали бронзову медаль у синхронних стрибках з вишки в змішаних парах на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Белграді, Сербія.
Ксенія Байло та Марко Барсуков завоювали бронзову медаль у синхронних стрибках змішаних пар з 10-метрової вишки на чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2024 року в Белграді.
Українські спортсмени завоювали срібні медалі у командних змаганнях зі стрибків у воду змішаними парами на чемпіонаті Європи 2024 року в Белграді.
Одна людина загинула, коли дерево впало на автомобіль через сильний вітер і сильні повені, які викликали хаос по всій Сербії.
Перша леді України Олена Зеленська відкрила конференцію з питань психічного здоров'я в Белграді, Сербія, де розповіла про українську програму психічного здоров'я та вплив російської агресії на психічне здоров'я українців.