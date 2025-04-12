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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24885 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152254 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136686 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132934 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133351 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195711 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77449 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164541 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116672 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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У Сербії відбувся мітинг на підтримку президента Вучича

Тисячі людей з Сербії, Косово та Боснії зібрались в Белграді на мітинг на підтримку Вучича. Це відповідь на антикорупційні протести, що ставлять під загрозу його позицію.

Новини Світу • 12 квітня, 20:27 • 2785 перегляди

Син Трампа відвідає Румунію за тиждень до нових президентських виборів - ЗМІ

Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію 28 квітня в рамках східноєвропейського туру. Візит відбудеться за тиждень до першого туру президентських виборів.

Новини Світу • 8 квітня, 10:48 • 7902 перегляди

ЧС-2035 з футболу серед жінок: назвали претендента на прийом чемпіонату

Велика Британія має всі шанси прийняти жіночий чемпіонат світу з футболу у 2035 році. Це буде перший чемпіонат світу з 1966 року, який пройде на Британських островах.

Спорт • 3 квітня, 12:11 • 10249 перегляди

російські шпигуни допомагають придушувати протести в Сербії - віцепрем'єр країни

Заступник прем'єр-міністра Сербії заявив, що російські розвідслужби допомагають владі Белграда реагувати на антиурядові протести. Він висловив вдячність за підтримку у боротьбі з кольоровими революціями.

Політика • 21 березня, 23:47 • 14601 перегляди

Трамп "надихнув" Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на НУО та медіа

Дії Трампа щодо USAID заохотили Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на неурядові організації та медіа у своїх країнах. Уряди Угорщини, Сербії та Словаччини активізували зусилля.

Новини Світу • 18 березня, 11:24 • 42709 перегляди

Протести в Сербії: проти демонстрантів застосували "звукові гармати" - уряд заперечує

У Сербії протести досягли піку. Правозахисники заявили про використання "звукових гармат" проти демонстрантів, але уряд заперечує ці звинувачення, попри зростаючий тиск.

Новини Світу • 16 березня, 18:01 • 28650 перегляди

У Сербії водій BMW в'їхав у натовп під час акції протесту: троє людей постраждали

Під час акції протесту в Белграді водій BMW збив трьох людей, протягнувши жінку на капоті. Поліція затримала винуватця, постраждалі в лікарні.

Новини Світу • 15 березня, 11:42 • 17434 перегляди

У Белграді масштабні протести: студенти вимагають справедливості після трагедії на вокзалі в Нові-Саді

Тисячі протестувальників зібралися у центрі Белграда. Вони вимагають оприлюднення документів та покарання винних у корупції, що призвела до трагедії в Нові-Саді.

Новини Світу • 15 березня, 02:10 • 18038 перегляди

У Сербії студенти вийшли на новий масштабний протест через трагедію на залізничному вокзалі

Тисячі студентів зібралися в Крагуєваці на 15-годинний протест через загибель людей на вокзалі в Новому Саді. Вимагають розслідування трагедії та покарання винних у корупційному скандалі.

Новини Світу • 15 лютого, 15:20 • 25430 перегляди

Смертельне обвалення навісу залізничного вокзалу в Нові Сад: експерти виявили "оглушливу корупцію"

Незалежна експертна група з Белграду виявила "оглушливу корупцію" при розслідуванні обвалу навісу вокзалу в Нові Сад. Трагедія, що забрала життя 15 людей, спричинила масові протести в Сербії.

Новини Світу • 6 лютого, 11:32 • 26554 перегляди

Президент Сербії розглядає можливість проведення позачергових виборів у квітні

Президент Вучич заявив про можливість проведення позачергових парламентських виборів після відставки прем'єра Вучевича. Рішення буде прийнято найближчим часом на тлі масових протестів через трагедію в Новому Саді.

Новини Світу • 29 січня, 10:00 • 22903 перегляди

Джокович натякнув на можливе завершення кар’єри цього року

Новак Джокович знявся з Australian Open через травму стегна після першого сету матчу зі Звєрєвим. На прес-конференції серб припустив, що це міг бути його останній виступ на турнірі.

Спорт • 24 січня, 14:47 • 22499 перегляди

Протест у Сербії: студенти вимагають притягнути до відповідальності винних у трагедії на вокзалі

У Белграді десятки тисяч людей вийшли на протест через нерозслідувану трагедію на вокзалі в Нові-Саді. Студенти звинувачують владу в корупції та вимагають оприлюднення документів щодо будівництва даху, що обвалився.

Новини Світу • 17 січня, 23:04 • 27778 перегляди

Обвал даху на вокзалі в Сербії: висунуто звинувачення 13 людям, серед них - ексміністр транспорту

Прокуратура Нові-Сада висунула обвинувачення 13 особам, включаючи ексміністра транспорту, через обвал даху на вокзалі. Трагедія забрала життя 15 людей, близько 30 отримали поранення.

Новини Світу • 31 грудня, 09:57 • 18469 перегляди

У столиці Сербії пройшов масовий антиурядовий мітинг

У Белграді відбувся 29-тисячний мітинг на підтримку студентів, які блокують університет через загибель 15 людей у Новому Саді. Протестувальники вимагають покарання винних та створення перехідного уряду.

Новини Світу • 23 грудня, 06:39 • 15623 перегляди

Трагічний обвал даху на вокзалі в Сербії: щонайменше 8 загиблих

На залізничній станції в місті Нові-Сад обвалився дах, внаслідок чого загинуло 8 людей, ще двоє поранені. На місці працюють 80 рятувальників та важка техніка, двоє людей залишаються під завалами живими.

Суспільство • 1 листопада, 14:56 • 22038 перегляди

У Белграді очікує на знесення готель "Jugoslavija", колишній символ розкоші та престижу соцдержави, що розпалася

Колишній символ розкоші Югославії, готель "Jugoslavija" у Белграді, стоїть покинутий і готовий до знесення. Планується побудувати на його місці дві вежі - житлову та комерційну.

Новини Світу • 20 жовтня, 11:57 • 22390 перегляди

Співак та актор Джаред Лето планує тур містами країни-агресора та Україною

Американський співак Джаред Лето під час концерту в Сербії назвав війну в Україні "проблемами" та висловив бажання виступити в Росії. Це викликало негативну реакцію.

Суспільство • 13 жовтня, 09:58 • 73825 перегляди

Сербія домовилась із "Газпромом" про додаткові поставки газу на зиму

Сербія уклала угоду з "Газпромом" про додаткові поставки газу на зимовий період. Очікується, що обсяг поставок складе близько 400 млн кубометрів, також планується розширення підземного газосховища "Банатський двір".

Новини Світу • 13 жовтня, 00:18 • 20254 перегляди

У Сербії протестують проти видобутку літію: чиновники кажуть, що це змова проти президента

Десятки тисяч сербів протестують проти видобутку літію. Влада звинувачує протестувальників у змові з метою повалення президента Вучича, порівнюючи акції з подіями на Майдані в Києві.

Новини Світу • 10 серпня, 23:37 • 31619 перегляди

“Динамо” - “Партизан”: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів, де дивитися гру, фаворит букмекерів

Київське "Динамо" проведе матч-відповідь проти сербського "Партизана" в кваліфікації Ліги чемпіонів. Гра відбудеться в Белграді без глядачів через санкції УЄФА проти сербського клубу.

Спорт • 31 липня, 06:30 • 14650 перегляди

Шольц збирається у Сербію на рідкісну зустріч із "ізольованим" Вучичем для фіналізації літієвої угоди - Politico

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує несподіваний візит до Белграда в п'ятницю, щоб взяти участь у підписанні угоди про співпрацю між ЄС та Сербією щодо імпорту літію, необхідних для цифрового та зеленого переходу ЄС.

Новини Світу • 17 липня, 10:30 • 16141 перегляди

Всесвітній день енергетичної незалежності, День капібари, День народження футбольного свистка. Що ще можна відзначити 10 липня

У Всесвітній день енергетичної незалежності в усьому світі проводяться різноманітні заходи, спрямовані на перехід від викопного палива до відновлюваних джерел енергії, таких як вітрова, сонячна, гідроелектрична, ядерна та геотермальна енергія.

УНН Lite • 10 липня, 03:11 • 121230 перегляди

Прем'єр Сербії захистив продаж боєприпасів Заходу після повідомлень, що вони можуть йти в Україну

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевіч визнав, що продавав боєприпаси західним країнам Заходу, які можуть передавати їх Україні, утім зауважує, що це не сербський внесок одній із воюючих сторін.

Війна • 26 червня, 06:00 • 76383 перегляди

Українські спортсменки стали чемпіонками Європи зі стрибків у воду

Ксенія Байло і Софія Лискун завоювали золоті медалі в синхронних стрибках з 10-метрової вишки на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Белграді, набравши 288,78 бала.

Спорт • 23 червня, 00:17 • 22593 перегляди

Українські стрибуни у воду здобули другу медаль на ЧЄ у Белграді

Українські стрибуни у воду Ксенія Байло та Марко Барсуков завоювали бронзову медаль у синхронних стрибках з вишки в змішаних парах на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Белграді, Сербія.

Спорт • 19 червня, 09:33 • 13394 перегляди

Українці здобули другу медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у Белграді

Ксенія Байло та Марко Барсуков завоювали бронзову медаль у синхронних стрибках змішаних пар з 10-метрової вишки на чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2024 року в Белграді.

Спорт • 18 червня, 17:52 • 20603 перегляди

Українці вибороли медалі на змаганнях зі стрибків у воду

Українські спортсмени завоювали срібні медалі у командних змаганнях зі стрибків у воду змішаними парами на чемпіонаті Європи 2024 року в Белграді.

Спорт • 17 червня, 17:24 • 19527 перегляди

В Сербії шквальний вітер та грози, на півночі країни в автомобілі загинула людина

Одна людина загинула, коли дерево впало на автомобіль через сильний вітер і сильні повені, які викликали хаос по всій Сербії.

Новини Світу • 22 травня, 10:40 • 17295 перегляди

Перша леді України в Сербії взяла участь у Конференції з ментального здоров’я

Перша леді України Олена Зеленська відкрила конференцію з питань психічного здоров'я в Белграді, Сербія, де розповіла про українську програму психічного здоров'я та вплив російської агресії на психічне здоров'я українців.

Війна • 13 травня, 23:06 • 28525 перегляди