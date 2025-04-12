Всесвітній день енергетичної незалежності, День капібари, День народження футбольного свистка. Що ще можна відзначити 10 липня

У Всесвітній день енергетичної незалежності в усьому світі проводяться різноманітні заходи, спрямовані на перехід від викопного палива до відновлюваних джерел енергії, таких як вітрова, сонячна, гідроелектрична, ядерна та геотермальна енергія.