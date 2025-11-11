У Сербії тисячі людей мітингували проти проти будівельного проєкту зятя Трампа
У Белграді тисячі людей протестували проти знесення колишньої штаб-квартири югославської армії. Сербський парламент ухвалив закон, що дозволяє зятю Трампа, Джареду Кушнеру, побудувати на цьому місці розкішний готель та житловий комплекс.
Деталі
У Белграді відбулись масові демнтрації через рішення Парламенту Сербії про дозвіл зятю Трампа, Джареду Кушнеру, побудувати розкішний готель у Белграді на місці урочистого пам'ятника культури.
За постановою, пропонується знести колишню штаб-квартиру югославської армії та побудувати на її місці розкішний готель, що буде пов'язаний з родиною президента США Дональда Трампа.
Контекст
Сербський парламент більшістю голосів від правлячої Сербської прогресивної партії (СНС) ухвалив так званий Lex Specialis: закон, який дозволяє знести будівлю Головного штабу та побудувати на цьому місці розкішний готель.
Зять теперішнього очільнка Білого дому, Джаред Кушнер, має намір побудувати не лише готель, а й 1500 квартирний дім.
Багато громадян вважають знесення меморіалу знущанням з історії країни.
Довідково
Штаб армії Югославії був зруйнований під час авіаударів НАТО по Белграду під час війни в Косові в 1999 році. У 2005 році залишки будівлі, побудованої в 1965 році, були оголошені сербським урядом пам'яткою культури.
Це звання було скасовано минулого року – невдовзі після цього інвестиційна фірма Кушнера Affinity Partners з Маямі підписала 99-річний договір оренди.
Нагадаємо
Колись знаменитий белградський готель "Jugoslavija", в якому із задоволенням зупинялися світові лідери, тепер стоїть у моторошній тиші, очікуючи ймовірного знесення, поки забудовники вивчають його потенціал.
