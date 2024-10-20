У Белграді очікує на знесення готель "Jugoslavija", колишній символ розкоші та престижу соцдержави, що розпалася
Київ • УНН
Колишній символ розкоші Югославії, готель "Jugoslavija" у Белграді, стоїть покинутий і готовий до знесення. Планується побудувати на його місці дві вежі - житлову та комерційну.
Колись знаменитий белградський готель "Jugoslavija", в якому із задоволенням зупинялися світові лідери, тепер стоїть у моторошній тиші, очікуючи ймовірного знесення, поки забудовники вивчають його потенціал.
Пише УНН із посиланням на Еuronews та Blic.
Готель Jugoslavija, колишній символ розкоші та престижу в Белграді, вже тривалий час стоїть покинутий, огороджений і готовий до знесення. Територія готелю, аж до вулиці, оточена захисними парканами, а фотографії всередині цієї культової будівлі свідчать, що колишня пишнота залишилася блідим спогадом, зазначає видання Blic.
Довідково
Яскравий зразок модерністської архітектури, побудований у 1960-х роках, готель "Jugoslavija" був символом прогресу в колишній соціалістичній державі, що розпалася на початку 1990-х років.
Він приваблював місцевих жителів, тут із задоволенням зупинялися світові лідери.
Колишня розкіш тепер лише тінь минулого. Усередині готелю, колись чисту підлогу з червоними килимами захаращує сміття, а розкидані шматки поламаних меблів лише злегка натякають на розкіш, яка колись наповнювала його кімнати та холи.
Вицвілі оксамитові крісла, рвані матраци, обвислі штори і розбиті вікна - це все, що залишилося від колишньої розкоші.
Наразі готель припинив роботу, його майбутнє затьмарене суперечками.
Одні вважають його реліквією, яку варто зберегти, а інші бачать нові можливості, що повстають з його руїн.
Серед планів - будівля майбутнього.
Йдеться про дві вежі, одна житлова, інша комерційна. Коротше кажучи, готель "Югославія" стане символом і Белграда - пояснив Предраг Петрович, директор з маркетингу інвестиційної компанії.
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