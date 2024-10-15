Сербія виявила зацікавленість щодо вступу до БРІКС
Київ • УНН
Віце-прем'єр Сербії заявив, що країна вивчає варіант членства в БРІКС. За його словами, БРІКС стала реальною альтернативою ЄС, привабливою для багатьох країн.
Віцепрем'єр-міністр Сербії Александар Вулін заявив, що країна вивчає варіант членства в БРІКС, яку він назвав "реальною альтернативою ЄС". Про це сербський політик сказав в інтерв'ю Berliner Zeitung, пише УНН.
Деталі
"Сербія точно буде в Казані. Було б безвідповідально, якби ми не вивчили всі варіанти, включаючи членство в БРІКС. Якщо БРІКC приваблива для інших країн, наприклад, Еміратів, Саудівської Аравії чи Туреччини, чому Сербія має бути іншою? Тож немає жодних сумнівів, що БРІКС стала реальною альтернативою ЄС", - заявив віцепрем'єр-міністр Сербії Александар Вулін, відповідаючи, чи буде приєднання до БРІКС варіантом для Сербії.
Доповнення
Цьогорічний саміт БРІКС відбудеться за кілька днів у російській Казані. Азербайджан і Туреччина серед тих, хто подав заявку на членство.