Туреччина подала заяву на вступ до БРІКС - Bloomberg
Київ • УНН
Туреччина офіційно подала заявку на вступ до міждержавного об'єднання під назвою БРІКС
Туреччина офіційно попросила приєднатися до групи країн БРІКС. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, пише УНН.
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Туреччина офіційно попросила приєднатися до групи країн БРІКС, що розвиваються, через прагнення зміцнити свій глобальний вплив і налагодити нові зв’язки за межами традиційного Заходу.
Зазначено, що блок планує обговорити розширення обʼєднання на своєму саміті, яке відбудеться в жовтні у рф.
"Новий дипломатичний поштовх країни відображає її прагнення розвивати зв'язки з усіма сторонами в багатополярному світі, при цьому виконуючи свої зобов'язання як ключового члена Організації Північноатлантичного договору", - йдеться у матеріалі.
За словами джерел, Туреччина, подала заявку на приєднання до БРІКС кілька місяців тому, через розчарування у її багаторічній спробі приєднатися до Європейського Союзу. Заявка також є частково результатом розбіжностей з іншими членами НАТО.
Туреччина може стати сильною, процвітаючою, престижною та ефективною країною, якщо вона покращить свої відносини зі Сходом і Заходом одночасно. Будь-який інший метод не принесе користі Туреччині, а зашкодить,
Нагадаємо
У БРІКС входять деякі з найбільших економік, що розвиваються: Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка, Іран, Об’єднані Арабські Емірати, Ефіопія та Єгипет.
Питання про подальше розширення групи можуть обговорити під час саміту в російській казані 22-24 жовтня.
Серед інших країн, які бажають приєднатися, є Малайзія, Таїланд і близький союзник Туреччини Азербайджан, який вже подав заявку.