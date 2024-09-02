Турция официально попросила присоединиться к группе стран БРИКС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Детали

Турция официально попросила присоединиться к группе развивающихся стран БРИКС из-за стремления укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционного Запада.

Указано, что блок планирует обсудить расширение объединения на своем саммите, который состоится в октябре в рф.

"Новый дипломатический толчок страны отражает ее стремление развивать связи со всеми сторонами в многополярном мире, при этом выполняя свои обязательства как ключевого члена Организации Североатлантического договора", - говорится в материале.

По словам источников, Турция, подала заявку на присоединение к БРИКС несколько месяцев назад, из-за разочарования в ее многолетней попытке присоединиться к Европейскому Союзу. Заявка также является частично результатом разногласий с другими членами НАТО.

Турция может стать сильной, процветающей, престижной и эффективной страной, если она улучшит свои отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой другой метод не принесет пользы Турции, а навредит, - сказал Эрдоган в воскресенье.

Напомним

В БРИКС входят некоторые из крупнейших развивающихся экономик: Бразилия, россия, Индия, Китай и Южная Африка, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Египет.

Вопрос о дальнейшем расширении группы могут обсудить во время саммита в российской Казани 22-24 октября.

Среди других стран, желающих присоединиться, есть Малайзия, Таиланд и близкий союзник Турции Азербайджан, который уже подал заявку.