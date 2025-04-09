Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что более 150 граждан Китая воюют против Украины в составе российской армии. Один из пленных китайцев рассказал, что украинский военный спас ему жизнь.
Президент Украины заявил, что Киев готов купить у США крупный пакет вооружений. Перечень необходимого вооружения уже передан американской стороне.
Зеленский заявил, что на встрече "Рамштайн" приоритетом будет ПВО, особенно противоракетная оборона. Украине нужно как минимум 10 систем Patriot для защиты от российских баллистических ракет.
Украина по дипломатическим каналам доведет информацию Китаю об участии их граждан в войне на стороне рф. СБУ уже проводит процессуальные действия с пленными китайцами.
В Украине разработали дрон для перехвата БПЛА "Shahed". Разработчики говорят, что это самый успешный перехватчик.
Президент подписал закон №9600, изменяющий нагрузку на преподавателей высшего образования. Он устанавливает минимальный объем научной работы и максимальную учебную нагрузку.
Виктория Спартц заявила, что ее слова об уступках территориями Украине были искажены. Она подчеркнула, что прилагала усилия для помощи Украине, но победить с Зеленским невозможно.
МИД Китая заявило о проверке информации о двух гражданах, захваченных в плен в Украине.
В Госдепе США заявили об обеспокоенности по поводу пленных китайцев, воевавших на стороне рф. Китай поставляет россии 80% товаров двойного назначения, необходимых для войны.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что наступление россии на Сумскую и Харьковскую области фактически уже началось. Количество наступательных действий противника увеличилось вдвое.
Руководитель ОП Ермак обсудил с советником премьер-министра Британии Пауэллом вопросы безопасности и мирного урегулирования в Украине. Обсудили реализацию соглашений Зеленского и Стармера.
В 2025 году в Украине стартует пилотный проект "Мрія" для дошкольного образования. Воспитатели, родители и администрация получат удобные цифровые инструменты.
В приложении "Мрія" дети будут получать виртуальную валюту за учебные достижения и обменивать на реальные поощрения. Также предусмотрены виртуальные вознаграждения за домашние задания.
Платформа "Мрія" получит функции защиты учеников, включая инструменты противодействия буллингу и мониторинг безопасности во время воздушных тревог. В 2025 году планируется расширение платформы на всю страну.
В приложении "Мрія" планируется внедрение искусственного интеллекта. Он поможет школьникам строить образовательную траекторию и будет рекомендовать контент, как в YouTube.
Владимир Зеленский заявил о планах масштабирования платформы "Мрія" на профессионально-техническое и высшее образование в 2025 году. Это должно стать единым образовательным приложением для всех.
Президент Зеленский сообщил, что цифровая платформа "Мрія" уже работает в 40 школах шести областей. В 2025 году планируется масштабное расширение платформы на всю страну, а также запуск пилота для дошкольного образования.
В СНБО заявили о китайских наемниках в составе армии рф, что ставит под сомнение нейтральность Китая. Зеленский поручил МИД связаться с Пекином для выяснения обстоятельств.
Украина вызвала поверенного Китая из-за участия китайцев в войне на стороне России. В МИД подчеркнули, что это подрывает доверие к Пекину и ставит под сомнение их позицию относительно мира.
Владимир Зеленский заявил, что силы обороны взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне россии. Он считает, что это важный сигнал для США.
10 апреля состоится встреча "коалиции желающих" по размещению войск в Украине. 11 апреля на Рамштайне обсудят ПВО и производство оружия.
Бельгия предоставит Украине два F-16 в 2024 году в качестве запчастей, и еще два самолета в 2025 году. Передача состоится после получения Бельгией F-35.
Украинские военные захватили в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Для проведения местных выборов необходимы изменения в законодательстве о военном положении. Решение за Верховной Радой, которая определит перечень общин, где выборы невозможны.
Кабинет министров Украины утвердил отчет об исполнении государственного бюджета за 2024 год. Отчет будет передан в Верховную Раду, Президенту и Счетной палате для рассмотрения.
Украинская делегация посетит США 11-12 апреля для переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Визит является продолжением онлайн-переговоров между Вашингтоном и Киевом.
Геннадия Новикова назначили главой Государственного агентства Украины ПлейСити. До этого он возглавлял НАПК, а ранее работал в органах прокуратуры Сумской области.
Премьер Канады заявил, что присоединение к размещению контингента в Украине зависит от обстоятельств.
Минфин опроверг информацию об угрозе задержки выплат военным. Финансирование ВСУ – приоритет, средства предусмотрены в госбюджете на 2025 год, выплаты осуществляются вовремя и в полном объеме.
российские оккупанты наращивают силы на Харьковщине, ожидая наступательных действий ВСУ. Это происходит после потери плацдарма возле поселка Надия.