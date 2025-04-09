Владимир Зеленский

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27815 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 40259 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 46939 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 53955 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66298 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56187 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55509 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 118961 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81574 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225729 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
60%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86354 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 19668 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16585 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15390 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17030 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86381 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 118960 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225728 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402874 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395344 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10781 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15413 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16611 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 19695 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75006 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Владимир Зеленский

Новости по теме

Следователи СБУ допросили пленных военных из Китая: видео

Президент Украины заявил, что более 150 граждан Китая воюют против Украины в составе российской армии. Один из пленных китайцев рассказал, что украинский военный спас ему жизнь.

Война • 19:31 • 376 просмотра

Украина готова приобрести крупный пакет вооружений в США – Зеленский

Президент Украины заявил, что Киев готов купить у США крупный пакет вооружений. Перечень необходимого вооружения уже передан американской стороне.

Война • 19:00 • 908 просмотра

Зеленский о заседании "Рамштайн": приоритет - ПВО, прежде всего против баллистики

Зеленский заявил, что на встрече "Рамштайн" приоритетом будет ПВО, особенно противоракетная оборона. Украине нужно как минимум 10 систем Patriot для защиты от российских баллистических ракет.

Война • 18:14 • 6844 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

Украина по дипломатическим каналам доведет информацию Китаю об участии их граждан в войне на стороне рф. СБУ уже проводит процессуальные действия с пленными китайцами.

Война • 17:52 • 15771 просмотра

Способен перехватить вражеские "шахеды": в Украине представили новый БПЛА для ВСУ

В Украине разработали дрон для перехвата БПЛА "Shahed". Разработчики говорят, что это самый успешный перехватчик.

Война • 9 апреля, 11:37 • 5182 просмотра

Уменьшение нагрузки на преподавателей вузов: Зеленский подписал закон

Президент подписал закон №9600, изменяющий нагрузку на преподавателей высшего образования. Он устанавливает минимальный объем научной работы и максимальную учебную нагрузку.

политика • 9 апреля, 10:46 • 9306 просмотра

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями

Виктория Спартц заявила, что ее слова об уступках территориями Украине были искажены. Она подчеркнула, что прилагала усилия для помощи Украине, но победить с Зеленским невозможно.

политика • 9 апреля, 09:25 • 37482 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

МИД Китая заявило о проверке информации о двух гражданах, захваченных в плен в Украине.

Война • 9 апреля, 07:59 • 81384 просмотра

Госдеп США отреагировал на сообщения о пленных китайцах на стороне рф

В Госдепе США заявили об обеспокоенности по поводу пленных китайцев, воевавших на стороне рф. Китай поставляет россии 80% товаров двойного назначения, необходимых для войны.

Война • 9 апреля, 07:54 • 9998 просмотра

Сырский: вражеское наступление на Сумскую и Харьковскую области, о котором говорил Зеленский, "фактически уже началось"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что наступление россии на Сумскую и Харьковскую области фактически уже началось. Количество наступательных действий противника увеличилось вдвое.

Война • 9 апреля, 06:56 • 10609 просмотра

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

Руководитель ОП Ермак обсудил с советником премьер-министра Британии Пауэллом вопросы безопасности и мирного урегулирования в Украине. Обсудили реализацию соглашений Зеленского и Стармера.

Война • 8 апреля, 21:48 • 14416 просмотра

В этом году в Украине запустят пилотный проект "Мрія" для детсадов: что там будет

В 2025 году в Украине стартует пилотный проект "Мрія" для дошкольного образования. Воспитатели, родители и администрация получат удобные цифровые инструменты.

Общество • 8 апреля, 19:59 • 5018 просмотра

В Украине будут мотивировать детей к обучению билетами в кино, мастер-классами и VR-квестами - Минцифры

В приложении "Мрія" дети будут получать виртуальную валюту за учебные достижения и обменивать на реальные поощрения. Также предусмотрены виртуальные вознаграждения за домашние задания.

Общество • 8 апреля, 19:35 • 5588 просмотра

“Мрія” будет иметь инструменты противодействия буллингу и усиления безопасности детей в школах – Зеленский

Платформа "Мрія" получит функции защиты учеников, включая инструменты противодействия буллингу и мониторинг безопасности во время воздушных тревог. В 2025 году планируется расширение платформы на всю страну.

Общество • 8 апреля, 18:09 • 11055 просмотра

В "Мрії" планируется и в дальнейшем внедрять инструменты искусственного интеллекта - Федоров

В приложении "Мрія" планируется внедрение искусственного интеллекта. Он поможет школьникам строить образовательную траекторию и будет рекомендовать контент, как в YouTube.

Общество • 8 апреля, 17:25 • 11936 просмотра

Зеленский анонсировал расширение платформы “Мрія” на профессионально-техническое и высшее образование

Владимир Зеленский заявил о планах масштабирования платформы "Мрія" на профессионально-техническое и высшее образование в 2025 году. Это должно стать единым образовательным приложением для всех.

Общество • 8 апреля, 17:24 • 10909 просмотра

Образовательная платформа "Мрія" в 2025 году масштабируется на всю страну - Зеленский

Президент Зеленский сообщил, что цифровая платформа "Мрія" уже работает в 40 школах шести областей. В 2025 году планируется масштабное расширение платформы на всю страну, а также запуск пилота для дошкольного образования.

политика • 8 апреля, 16:45 • 11601 просмотра

ЦПД СНБО: в составе армии рф воюют китайские наемники — это противоречит заявлениям Пекина

В СНБО заявили о китайских наемниках в составе армии рф, что ставит под сомнение нейтральность Китая. Зеленский поручил МИД связаться с Пекином для выяснения обстоятельств.

Война • 8 апреля, 14:11 • 11281 просмотра

МИД вызвал временного поверенного в делах Китая из-за взятия ВСУ в плен двух китайских граждан

Украина вызвала поверенного Китая из-за участия китайцев в войне на стороне России. В МИД подчеркнули, что это подрывает доверие к Пекину и ставит под сомнение их позицию относительно мира.

Война • 8 апреля, 13:48 • 8646 просмотра

"Это важный сигнал для США": Зеленский отреагировал на взятие в плен ВСУ граждан Китая

Владимир Зеленский заявил, что силы обороны взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне россии. Он считает, что это важный сигнал для США.

Война • 8 апреля, 13:20 • 9638 просмотра

ПВО и контингент: Зеленский рассказал, что планируется обсудить на встрече "коалиции желающих" и "Рамштайн"

10 апреля состоится встреча "коалиции желающих" по размещению войск в Украине. 11 апреля на Рамштайне обсудят ПВО и производство оружия.

Война • 8 апреля, 13:17 • 8936 просмотра

Бельгия передаст Украине 4 истребителя F-16 в течение двух лет

Бельгия предоставит Украине два F-16 в 2024 году в качестве запчастей, и еще два самолета в 2025 году. Передача состоится после получения Бельгией F-35.

Война • 8 апреля, 12:54 • 8270 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Украинские военные захватили в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Война • 8 апреля, 12:22 • 154438 просмотра

Местные выборы в Украине: последнее слово за Верховной Радой - ЦИК

Для проведения местных выборов необходимы изменения в законодательстве о военном положении. Решение за Верховной Радой, которая определит перечень общин, где выборы невозможны.

политика • 8 апреля, 11:07 • 11020 просмотра

Кабмин одобрил отчет об исполнении госбюджета 2024 года

Кабинет министров Украины утвердил отчет об исполнении государственного бюджета за 2024 год. Отчет будет передан в Верховную Раду, Президенту и Счетной палате для рассмотрения.

Экономика • 8 апреля, 11:02 • 8430 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

Украинская делегация посетит США 11-12 апреля для переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Визит является продолжением онлайн-переговоров между Вашингтоном и Киевом.

Экономика • 8 апреля, 10:19 • 141343 просмотра

Кабмин назначил главу госагентства "ПлейСити": кто им стал

Геннадия Новикова назначили главой Государственного агентства Украины ПлейСити. До этого он возглавлял НАПК, а ранее работал в органах прокуратуры Сумской области.

Экономика • 8 апреля, 10:07 • 7148 просмотра

Карни о присоединении Канады к миротворческому контингенту в Украине: это зависит от обстоятельств

Премьер Канады заявил, что присоединение к размещению контингента в Украине зависит от обстоятельств.

Война • 8 апреля, 09:28 • 9410 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

Минфин опроверг информацию об угрозе задержки выплат военным. Финансирование ВСУ – приоритет, средства предусмотрены в госбюджете на 2025 год, выплаты осуществляются вовремя и в полном объеме.

Общество • 8 апреля, 08:53 • 125589 просмотра

россияне концентрируют свои силы на Харьковщине - командир подразделения "Терра"

российские оккупанты наращивают силы на Харьковщине, ожидая наступательных действий ВСУ. Это происходит после потери плацдарма возле поселка Надия.

Война • 8 апреля, 07:13 • 5158 просмотра