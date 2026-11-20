В День защиты детей Президент Украины Владимир Зеленский встретился с детьми и вручил им награды «Золотое сердце» и «Будущее Украины», передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Глава государства отметил, что, несмотря на сложную ночь из-за российского обстрела, Украина борется и живет, потому что у нее есть такие дети.

Поздравляю наших детей, которые в Украине во время этой войны, во время таких сложных испытаний остаются нашим миром. Вы — наша энергия и очень сильно вдохновляете всех. Уверен, вдохновляете военных защищать государство, энергетиков — возвращать свет, потому что вы являетесь светом для всех нас — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил родителей и учителей, которые находятся рядом с детьми и помогают им проявлять свои таланты в героизме, защите, поддержке военных, музыке, науке и спорте.

Награду «Золотое сердце» получила певица, бандуристка и волонтерка из Львовской области Анна-Мария Герман. Благодаря своим благотворительным выступлениям на улицах городов и в храмах она собрала для нужд Вооруженных Сил Украины более 7 миллионов гривен. Девушка является автором более 20 песен. Михаил Хома (Дзидзьо) записал вместе с ней дуэтную песню «Фонарики».

Зеленский также вручил награды Президента Украины «Будущее Украины». Их получили:

ученица лицея № 25 в Ивано-Франковской области Христина Гарасимчук. С начала полномасштабной войны присоединилась к волонтерской деятельности: благодаря декламации стихов собрала и передала 1 миллион гривен на поддержку наших воинов, на которые приобрели дроны, антенны, перехватчики сигналов, военное снаряжение, автомобили, колеса, запчасти и другие необходимые вещи;

ученик Обертинского лицея в Ивано-Франковской области Виталий Данило. Основал музей старины «Наш край как рай», в котором хранит аутентичные предметы народного быта и традиционной украинской одежды. Он самостоятельно занимается поиском атрибутов и популяризирует украинское наследие на своей странице в социальной сети;

студент Львовского музыкального профессионального колледжа Максим Заричный. В апреле 2022 года вместе с семьей выехал из временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Он выступает с концертами во Львовской области и участвует в благотворительных мероприятиях. За время полномасштабной войны собрал более 2 миллионов гривен, на которые приобрели, в частности, дроны, терминалы спутниковой связи Starlink и генераторы;

ученик Предславинского лицея № 56 в Киеве, гражданин США Марк Кудлай. Собирает средства для вынужденных переселенцев, больниц, детей и воинов, на постоянной основе поддерживая 450 подразделений ВСУ на фронте. Он пакует посылки на фронт и вместе с родителями развозит их;

студент Костопольского профессионального медицинского колледжа в Ровенской области Андрей Мельник. Мастер спорта Украины по тяжелой атлетике, рекордсмен и абсолютный чемпион Европы 2026 года по тяжелой атлетике среди юношей до 15 лет в весовой категории до 85 килограммов, четырехкратный чемпион Украины среди юношей до 13 и 15 лет.

ученица Криворожского лицея № 49 Александра Мясникова. Кандидат в мастера спорта Украины по кикбоксингу и тайскому боксу, победительница Кубка мира и Кубка Украины, двукратная чемпионка Украины по кикбоксингу и двукратная чемпионка Украины по тайскому боксу. Помогает детям военных, участвует в производстве и доставке молочных продуктов раненым воинам и ветеранам;

ученик Бучачского лицея Юрий Напора. В начале полномасштабного вторжения в 8 лет пел и организовывал вместе с отцом концерты для сбора средств на нужды ВСУ. Он уже собрал 8 миллионов гривен, на которые приобрели автомобили, дроны, квадрокоптеры (Mavic), тепловизоры, приборы ночного видения и амуницию на фронт;

студентка Киевской академии эстрадного и циркового искусства Диана Насибова. Изготавливает и продает украшения из бисера. За четыре года волонтерства девушка собрала более 7 миллионов гривен, на которые для защитников приобрели автомобили, тепловизоры, приборы ночного видения и генераторы;

студент Нововолынского центра профессионального образования Волынской области Роман Недбайло. Ремонтирует, обслуживает и готовит автомобили к отправке на передовую. Он отремонтировал более 20 автомобилей, которые передали боевым подразделениям ВСУ. Также парень вместе с другими волонтёрами делает маскировочные сети для военных;

студент Киевского профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой Олег Пархомчук. В 2025 году был ранен в результате российского обстрела, но несмотря на это помогал разбирать завалы своего дома в течение 8 дней. Он ликвидировал последствия разрушений более чем на 60 локациях Киевской области. В частности, спасал заблокированных людей, оказывал помощь и эвакуировал местных жителей. Обеспечивает спасателей инструментами, водой и медицинским оборудованием на местах прилётов, помогает восстанавливать жильё и бесплатно ремонтирует боевые автомобили для передовой;

ученик Запорожской гимназии № 95 Ростислав Пачковский. После удара российских КАБов по Запорожью 5 мая вместе со своим другом Александром Казаряном оказывал помощь раненым. В частности, друзья перенесли в безопасное место мужчину со сломанными ногами и осколком в колене. После этого парень продолжил помогать раненым;

член национальной сборной Украины по роликовому спорту Маруся Погуляка. Чемпионка Европы среди взрослых и чемпионка мира среди юниоров по роликовому спорту, серебряная призёрка Кубка мира по роликовому спорту. Участвует в благотворительных мероприятиях в Харьковской области: устраивает театрализованные представления для детей Харьковской области и семей воинов ВСУ;

ученик Жадовской школы Черниговской области Анатолий Прохоренко. В апреле, находясь во дворе собственного дома, заметил российский FPV-дрон на оптоволокне, который двигался в направлении места, где находились его младшие братья и сёстры. Парень повредил кабель, через который осуществлялось управление БПЛА, в результате чего дрон упал на безопасном расстоянии и никого не ранил;

студентка Днепровского государственного аграрно-экономического университета Татьяна Родыгина. Победительница Международной программы космических ученических экспериментов (Student Spaceflight Experiments Program). В составе команды девушка посетила Космический центр имени Джона Кеннеди и присутствовала во время запуска миссии SpaceX CRS-29. В 2025 году завоевала бронзовую медаль на GENIUS Olympiad Ukraine. Также имеет серебряную и бронзовую медали Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся — членов Малой академии наук Украины;

воспитанник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Иван Цехместрук. Неоднократно оказывал помощь людям, пострадавшим от российских обстрелов. Во время одного из российских ударов по Херсону получил ранение, но несмотря на это помогал людям выйти из повреждённых домов. В этом году в октябре спас из-под завалов двух человек.

ученик Полтавского лицея № 33 Ярослав Шейко. Лауреат Президентской стипендии, завоевал золото на международной выставке изобретений INOVA 2025 в Хорватии и серебро на Engineering HackFest. Среди его разработок — системы автопилотирования и оптической стабилизации дронов с использованием искусственного интеллекта. Парень также организует благотворительные ярмарки в поддержку Вооружённых сил Украины;

студент Национального университета «Киево-Могилянская академия», уполномоченный представитель Национального детского и молодёжного консультативного совета при Советнике — уполномоченном Президента Украины по правам ребёнка и детской реабилитации Даниил Косенко. Получил награду Young Humanitarian Hero of the Year («Молодой гуманитарный лидер года») от AidEx, набрал 200 баллов по английскому языку на НМТ. Представлял тематическую группу Национального консультативного детского и молодёжного совета, которая работала над предложениями по изменениям в положения Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против человечества на 61-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Президент также пообщался с детьми об их планах и мечтах, о вопросах, которые важно урегулировать: организации НМТ и работе транспорта, а также о создании информационной кампании для противодействия вербовке подростков российскими спецслужбами.

Дети подарили Владимиру Зеленскому шевроны военных подразделений, которым помогают, обереги из бисера и щит из лего капитана Америки для защиты Украины.

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