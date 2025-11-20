Всемирный день ребенка: правительство приняло ряд решений для защиты детей и поддержки семей в Украине

Кабинет министров Украины ко Всемирному дню ребенка принял ряд решений, направленных на защиту детей и поддержку украинских семей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Подробности

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила: каждый ребенок имеет право на самое лучшее - на заботу, любовь, образование, развитие.

Это то, о чем говорит статья 3 Конвенции ООН о правах ребенка, и то, чего заслуживают все дети. Дети должны получать все необходимое с первых дней жизни. Мы не можем ждать окончания войны, чтобы дать им шанс на счастливое детство здесь, в Украине. Они имеют право учиться, радоваться, играть и мечтать уже сегодня. Ежедневно и несмотря ни на что - отметила глава правительства.

Решение Кабмина предусматривает следующее:

обновленное определение статусов депортированных, принудительно перемещенных и детей, пострадавших от боевых действий, позволит точнее фиксировать каждый случай;

вводятся механизмы компенсаций и срочных выплат и создается единая информационная база, интегрированная в Единую информационную систему социальной сферы;

принят порядок реагирования на случаи насилия в отношении детей. Отныне все учреждения - школы, медучреждения, молодежные центры - получат единый алгоритм действий для выявления, пресечения и профилактики насилия;

вводятся новые принципы финансирования оздоровления и отдыха детей, нуждающихся в поддержке. Принцип «деньги ходят за ребенком» позволит обеспечить адресность помощи. На программу предусмотрено 91,5 млн гривен;

будут действовать дополнительные гарантии для выпускников интернатных учреждений. По решению Правительства, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, получат денежную помощь, необходимые вещи и технику и внеочередное обеспечение жильем после завершения обучения или службы.

