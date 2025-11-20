Всемирный день ребенка: правительство приняло ряд решений для защиты детей и поддержки семей в Украине

$42.090.00
48.740.05
ukenru
12:24 • 4374 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и России: что говорят в столицах
12:24 • 6998 просмотра
Подъем экономики: авиастроение возвращает в бюджет 2,5 гривны на каждую гривну льгот
Эксклюзив
08:56 • 28162 просмотра
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
08:40 • 25634 просмотра
рф атаковала энергетику в четырех областях, графики круглосуточно во всех регионах - Минэнерго
08:21 • 23692 просмотра
Сотни пострадавших и только 12 самых суровых приговоров: Генпрокурор Кравченко призвал нардепов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей
07:57 • 23720 просмотра
В Тернополе 22 человека до сих пор ищут после российского удара - ЗеленскийVideo
07:11 • 39761 просмотра
Подготовка авто к зиме: как избежать проблем и что иметь в машинеPhoto
Эксклюзив
20 ноября, 06:00 • 37695 просмотра
Odrex под следствием: как заявления о "давлении на бизнес" рассыпаются на фоне фактов и предъявленных обвинений
20 ноября, 05:15 • 20089 просмотра
Германия предоставит Украине дальнобойные ракетные системы - Мерц
20 ноября, 04:11 • 18549 просмотра
Трамп одобрил секретный мирный план из 28 пунктов между Россией и Украиной - NBC News
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
97%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Устранение режима": в Вашингтоне стартовала акция с требованием импичмента Трампа20 ноября, 03:05 • 24673 просмотра
"Это похоже на ИПСО": украинский дипломат Кислица раскритиковал план Трампа по прекращению войны08:01 • 21385 просмотра
Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения08:12 • 35647 просмотра
План Трампа по Украине: россия будет платить аренду за Донбасс, но сумма не разглашается - The Telegraph08:42 • 17909 просмотра
Три украинские АЭС потеряли подключение к высоковольтным линиям после атаки РФ 19 ноября - МАГАТЭ11:00 • 15769 просмотра
публикации
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и России: что говорят в столицах12:24 • 4380 просмотра
Подъем экономики: авиастроение возвращает в бюджет 2,5 гривны на каждую гривну льгот12:24 • 7014 просмотра
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
Эксклюзив
08:56 • 28169 просмотра
Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения08:12 • 36190 просмотра
Подготовка авто к зиме: как избежать проблем и что иметь в машинеPhoto07:11 • 39763 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Сергей Кислыця
Радослав Сикорский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Польша
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 24388 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 47952 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 45828 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 47022 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 56121 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Отопление
Фокс Ньюс

Всемирный день ребенка: правительство приняло ряд решений для защиты детей и поддержки семей в Украине

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Кабинет министров Украины принял ряд решений ко Всемирному дню ребенка, направленных на защиту детей и поддержку украинских семей. Среди них – обновление статусов депортированных детей, введение механизмов компенсаций, порядок реагирования на случаи насилия, новые принципы финансирования оздоровления и дополнительные гарантии для выпускников интернатных учреждений.

Всемирный день ребенка: правительство приняло ряд решений для защиты детей и поддержки семей в Украине

Кабинет министров Украины ко Всемирному дню ребенка принял ряд решений, направленных на защиту детей и поддержку украинских семей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Подробности

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила: каждый ребенок имеет право на самое лучшее - на заботу, любовь, образование, развитие.

Это то, о чем говорит статья 3 Конвенции ООН о правах ребенка, и то, чего заслуживают все дети. Дети должны получать все необходимое с первых дней жизни. Мы не можем ждать окончания войны, чтобы дать им шанс на счастливое детство здесь, в Украине. Они имеют право учиться, радоваться, играть и мечтать уже сегодня. Ежедневно и несмотря ни на что

- отметила глава правительства.

Решение Кабмина предусматривает следующее:

  • обновленное определение статусов депортированных, принудительно перемещенных и детей, пострадавших от боевых действий, позволит точнее фиксировать каждый случай;
    • вводятся механизмы компенсаций и срочных выплат и создается единая информационная база, интегрированная в Единую информационную систему социальной сферы;
      • принят порядок реагирования на случаи насилия в отношении детей. Отныне все учреждения - школы, медучреждения, молодежные центры - получат единый алгоритм действий для выявления, пресечения и профилактики насилия;
        • вводятся новые принципы финансирования оздоровления и отдыха детей, нуждающихся в поддержке. Принцип «деньги ходят за ребенком» позволит обеспечить адресность помощи. На программу предусмотрено 91,5 млн гривен;
          • будут действовать дополнительные гарантии для выпускников интернатных учреждений. По решению Правительства, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, получат денежную помощь, необходимые вещи и технику и внеочередное обеспечение жильем после завершения обучения или службы.

            День защиты детей, Всемирный день борьбы против рака поджелудочной железы, День педиатра: что празднуют 20 ноября20.11.25, 06:30 • 2624 просмотра

            Евгений Устименко

            ОбществоПолитика
            Государственный бюджет
            Кабинет Министров Украины
            Война в Украине
            Организация Объединенных Наций
            Украина