День защиты детей, Всемирный день борьбы против рака поджелудочной железы, День педиатра: что празднуют 20 ноября

Киев • УНН

 • 2926 просмотра

20 ноября отмечается ряд важных событий, в частности День защиты детей в Украине, Всемирный день ребенка и День памяти трансгендеров. В этот день также чествуют педиатров, борются с раком поджелудочной железы и отмечают Международный день отказа от курения.

День защиты детей, Всемирный день борьбы против рака поджелудочной железы, День педиатра: что празднуют 20 ноября

День 20 ноября насыщен событиями, объединяющими историю, права человека и здоровье. В этот день отмечаются важные события и памятные даты, напоминающие о заботе, поддержке и равенстве, сообщает УНН.

День защиты детей в Украине

Праздник отмечается 20 ноября и имеет международные корни. Международный день защиты детей был учрежден в 1950 году в Женеве. Его цель - привлечь внимание к правам детей и их благополучию.

В Украине праздник начали отмечать еще в советское время. День символизирует мир и безопасность для самых маленьких граждан. Он также напоминает обществу о важности воспитания, образования и здоровья детей.

Предпразднество Введения во храм Пресвятой Богородицы

Праздник отмечают 20 ноября по юлианскому календарю, накануне главного церковного праздника. Считается, что в этот день Дева Мария была введена родителями в Иерусалимский храм для служения Богу.

Этот праздник имеет давнюю историю, известен еще с IV-V веков, и символизирует посвящение Богородицы, а также является одним из двенадцати великих праздников в православии. Предпразднество включает вечернюю службу и молитвы в храмах. Верующие традиционно приходят с детьми, чтобы получить благословение.

День памяти трансгендеров

Отмечается ежегодно 20 ноября и призван почтить трансгендерных людей, погибших из-за насилия. Праздник учрежден в 1999 году в США активистами за права ЛГБТ+. Целью является повышение осведомленности о дискриминации и опасностях, угрожающих трансгендерным людям.

Именно этот праздник стал глобальной платформой для протестов и мирных акций в разных странах. Он подчеркивает важность прав человека и социального равенства.

Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советы18.11.25, 09:00 • 25504 просмотра

Всемирный день борьбы против рака поджелудочной железы

Отмечается 20 ноября и направлен на повышение осведомленности о раке поджелудочной железы, одном из самых опасных видов рака.

День учрежден в 2003 году для поддержки исследований и ранней диагностики. В мире ежегодно регистрируют более 400 тысяч новых случаев этого заболевания.

День педиатра

Праздник отмечается в Украине ежегодно 20 ноября. Он посвящен профессионалам, которые заботятся о здоровье детей. Идея праздника заключается в чествовании врачей, специализирующихся на педиатрии, и подчеркивании их важной роли в обществе.

Интересно то, что праздник совпадает со Всемирным днем ребенка, что придает символическое значение.

Всемирный день ребенка

Отмечается ежегодно 20 ноября в честь принятия Декларации прав ребенка в 1959 году и Конвенции ООН о правах ребенка в 1989 году. Праздник учрежден ООН для защиты прав детей во всем мире.

День символизирует равенство, образование и здоровье детей во всех уголках планеты. В Украине его начали праздновать в 1990-х годах. Праздник напоминает обществу о необходимости поддержки детей и заботы о них.

Планирование бюджета на рождественские праздники12.11.25, 13:09 • 71555 просмотров

Всемирный день рекордов Гиннеса

Отмечается ежегодно 20 ноября, приурочен к появлению книги рекордов Гиннеса в 1955 году. Праздник призван отметить невероятные достижения людей и организаций.

Первое издание книги Гиннеса содержало всего 198 страниц. А теперь, книга стала культурным феноменом и популярна до сегодняшнего дня.

Международный день отказа от курения

Отмечается ежегодно 20 ноября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Праздник призван привлечь внимание к вредным последствиям курения и стимулировать людей бросить эту привычку. Именно в этот день проводят массовые акции и образовательные кампании в более чем 180 странах мира о профилактике болезней сердца, легких и онкологических заболеваний.

В Украине праздник приобрел популярность в 2000-х годах. Он напоминает о важности здорового образа жизни и поддержки тех, кто стремится бросить курить.

Португалия запретит курение в большинстве мест и ограничит продажу табака11.05.23, 20:02 • 892900 просмотров

Алла Киосак

Общество