Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советы

Киев • УНН

 • 1398 просмотра

Менеджер по уходу за вазонами Наталья Панчук рассказала, как правильно ухаживать за комнатными растениями зимой. Она объяснила, что в холодное время большинство растений замедляют рост, поэтому важно уменьшить полив, обеспечить дополнительное освещение и повысить влажность воздуха.

Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советы

Холодное время года меняет условия, в которых живут комнатные растения. Уменьшение света, другой режим полива и сухой воздух становятся для них испытанием. Менеджер по уходу за вазонами магазина "Troyanda flowers" Наталья Панчук рассказала журналистке УНН о том, как эти факторы влияют на растения и как правильно ухаживать за зелеными любимцами зимой.

Специалист объясняет, что в зимний период развитие большинства растений замедляется. Такие изменения естественны и не всегда свидетельствуют о проблеме.

"В холодное время большинство комнатных растений переходят в период замедленного роста. Меньше света, низкая температура и перепады влажности могут вызвать опадание листьев, пожелтение или общее "замирание" развития – это естественная реакция".

Зимой растения потребляют меньше воды, поэтому важно не переливать их. Поливать следует только после того, как верхний слой почвы полностью подсохнет.

"Зимой растения потребляют значительно меньше воды, поэтому поливать их нужно реже. Лучше недолить, чем перелить, потому что в холоде корни быстрее загнивают".

Свет и влажность в зимний период

Также светолюбивым растениям зимой может не хватать естественного освещения. Поэтому иногда необходимо добавлять искусственный свет. В этом могут пригодиться фитолампы.

"Дополнительные фитолампы помогают компенсировать короткий световой день и предотвратить вытягивание побегов. Включать их желательно на 6–8 часов в сутки".

Сухой воздух из-за отопления также негативно влияет на растения. Чтобы избежать этого, Наталья рекомендует повышать влажность в комнате.

"Можно использовать увлажнитель, поддоны с водой или ставить растения группами, чтобы они удерживали влагу друг для друга. Стоит также избегать близкого контакта с батареями и тепловыми потоками".

К зимнему уходу важно относиться особенно внимательно. Эксперт рассказала о самых распространенных ошибках в уходе за зелеными любимцами, которых нужно избегать. Среди них:

  • чрезмерного полива.
    • подкормка растений в период покоя (большинство этого не требует).
      • частого переставления или стрессовых изменений температуры.
        • проветривание с холодными сквозняками, которые могут повредить листья.

          Соблюдение этих простых правил ухода помогает растениям легче пережить период холода. Правильный полив, достаточное освещение и влажность обеспечивают их стабильное здоровье. Это позволяет встретить весну со свежими и крепкими растениями.

          Алла Киосак

          Лайфхаки
          Отопление
          Электроэнергия