Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"

Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 33656 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 51896 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 29202 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 42609 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 46643 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 23605 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 23516 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 37473 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 53020 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 72540 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Все ли в порядке с Трампом: The Guardian проанализировал поведение президента США в течение 2025 года
24 декабря, 22:44 • 6452 просмотра
Ким Чен Ын руководил испытанием дальнобойной ракеты и посетил строительство атомной подводной лодки
24 декабря, 23:53 • 5810 просмотра
В РФ расширяют привлечение "ветеранов СВО" для милитаризации детей - ЦПД
25 декабря, 01:01 • 8848 просмотра
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые
25 декабря, 01:45 • 12274 просмотра
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic
25 декабря, 02:17 • 17996 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 33656 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдера
24 декабря, 15:00 • 25463 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 51896 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 42609 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 46643 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Франк-Вальтер Штайнмайер
Александр Усик
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Крым
Китай
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"
08:09 • 586 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований
07:24 • 2438 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрута
24 декабря, 14:00 • 15857 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машин
24 декабря, 06:59 • 27296 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"
23 декабря, 20:27 • 15024 просмотра
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Сериал
Шахед-136

Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Paramount Skydance изменила предложение о поглощении Warner Bros. Discovery, включив личное финансирование Ларри Эллисона на $40,4 млрд и увеличенную плату за расторжение контракта. Однако пятый по величине акционер WBD, Harris Oakmark, считает изменения недостаточными, требуя большего стимула.

Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"
paramount.com

Paramount Skydance в понедельник внесла изменения в свое предложение о поглощении Warner Bros. Discovery, но по меньшей мере один крупный акционер WBD не был впечатлен, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Изменения в новом предложении Paramount были необходимыми, но недостаточными", - сказал Reuters менеджер портфеля Harris Oakmark и директор исследований в США Алекс Фитч, после того, как было обнародовано новое предложение Paramount.

Пятый по величине акционер Warner Bros, который по состоянию на конец сентября владел 96 миллионами акций или около 4% акций, заявил, что будет ждать большего от Paramount, возглавляемой Дэвидом Эллисоном и поддержанной Ларри Эллисоном, чтобы иметь шанс отобрать WBD у победителя войны торгов Netflix.

"Мы рассматриваем эти две сделки как неопределенные, и изменение пути имеет свою цену. Если Paramount серьезно настроен на победу, им нужно будет предоставить больший стимул", - сказал он.

Дополнение

В понедельник Warner Bros. Discovery посоветовала своим акционерам "не предпринимать никаких действий на данный момент относительно измененного тендерного предложения Paramount Skydance", которое теперь включает гарантию личного акционерного финансирования на сумму 40,4 миллиарда долларов от Ларри Эллисона (соучредителя Oracle и отца генерального директора Paramount Дэвида Эллисона); увеличенную плату за расторжение контракта на 5,8 миллиарда долларов; и повышенную финансовую гибкость в течение переходного периода.

Основные финансовые условия нового предложения Paramount, пишет Deadline, остались такими же, как и в недавно отклоненном WBD враждебном тендерном предложении, сделанном 8 декабря: приобретение всех акций WBD, находящихся в обращении, по цене 30 долларов каждая наличными.

Paramount идет ва-банк: миллиардер Эллисон лично гарантирует $40 млрд для поглощения Warner Bros. Discovery22.12.25, 16:57 • 5956 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite
Фильм
Сериал
Ларри Эллисон
Reuters
Netflix