Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"
Киев • УНН
Paramount Skydance изменила предложение о поглощении Warner Bros. Discovery, включив личное финансирование Ларри Эллисона на $40,4 млрд и увеличенную плату за расторжение контракта. Однако пятый по величине акционер WBD, Harris Oakmark, считает изменения недостаточными, требуя большего стимула.
Paramount Skydance в понедельник внесла изменения в свое предложение о поглощении Warner Bros. Discovery, но по меньшей мере один крупный акционер WBD не был впечатлен, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Изменения в новом предложении Paramount были необходимыми, но недостаточными", - сказал Reuters менеджер портфеля Harris Oakmark и директор исследований в США Алекс Фитч, после того, как было обнародовано новое предложение Paramount.
Пятый по величине акционер Warner Bros, который по состоянию на конец сентября владел 96 миллионами акций или около 4% акций, заявил, что будет ждать большего от Paramount, возглавляемой Дэвидом Эллисоном и поддержанной Ларри Эллисоном, чтобы иметь шанс отобрать WBD у победителя войны торгов Netflix.
"Мы рассматриваем эти две сделки как неопределенные, и изменение пути имеет свою цену. Если Paramount серьезно настроен на победу, им нужно будет предоставить больший стимул", - сказал он.
Дополнение
В понедельник Warner Bros. Discovery посоветовала своим акционерам "не предпринимать никаких действий на данный момент относительно измененного тендерного предложения Paramount Skydance", которое теперь включает гарантию личного акционерного финансирования на сумму 40,4 миллиарда долларов от Ларри Эллисона (соучредителя Oracle и отца генерального директора Paramount Дэвида Эллисона); увеличенную плату за расторжение контракта на 5,8 миллиарда долларов; и повышенную финансовую гибкость в течение переходного периода.
Основные финансовые условия нового предложения Paramount, пишет Deadline, остались такими же, как и в недавно отклоненном WBD враждебном тендерном предложении, сделанном 8 декабря: приобретение всех акций WBD, находящихся в обращении, по цене 30 долларов каждая наличными.
