$44.1650.96
ukenru
13:14 • 2966 просмотра
14 марта, 07:48 • 11277 просмотра
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 52521 просмотра
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 82836 просмотра
Эксклюзив
13 марта, 10:42 • 46852 просмотра
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 62783 просмотра
12 марта, 15:30 • 84872 просмотра
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 102225 просмотра
12 марта, 14:55 • 50025 просмотра
12 марта, 14:27 • 31160 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
5.7м/с
35%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Киевская область
Израиль
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Социальная сеть
Ракетная система С-300
«Калибр» (семейство ракет)

Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси

Киев • УНН

 • 1744 просмотра

Журналисты идентифицировали Бэнкси как Робина Ганнингема, который сменил имя на Дэвид Джонс. Он посещал Украину в 2022 году вместе с известным фотографом.

Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси

Журналисты Reuters в ходе расследования выяснили, что под псевдонимом Бэнкси (Banksy) может скрываться художник из Бристоля по имени Дэвид Джонс, передает УНН.

Детали

Как выяснили журналисты, человека, которого называют Бэнкси, идентифицировали как Робина Ханнингема из Бристоля, который сменил имя на Дэвид Джонс и связан с влиятельной компанией Pest Control, которая удостоверяет подлинность его работ. Отмечается, что Ханнингем в определенный момент сменил имя на Дэвид Джонс. Вероятно, это произошло из-за попыток британских СМИ раскрыть его личность.

В агентстве проанализировали архивные материалы, старые интервью, публичные документы и свидетельства людей, которые были знакомы с художником, а также совершили поездку в Украину, что стало ключевым моментом.

В частности, в 2022 году в Горенке Киевской области появилось изображение мужчины в ванной. По словам местных жителей, к дому подъехала "скорая", откуда вышли трое мужчин: один из них был в сером худи с капюшоном, другой - в бейсболке. На лицах этих двоих были маски. Еще один из этой группы был без маски, имел только одну руку и протезы на обеих нижних конечностях.

Мужчины вынесли из "скорой" картонные трафареты и приклеили их скотчем к внутренней стене уничтоженной квартиры, после чего они достали баллончики с краской.

Сообщается, что журналисты, чтобы попытаться узнать у местных, которые могли видеть этого человека, показывали фото Тьерри Гетта - художника, который снимался в документальном фильме о Бэнкси 2010 года, Роберта Дель Ная - художника и фронтмена группы Massive Attack, а также Робина Ганнингема, которого медиа не раз называли тем, кто скрывается за именем Бэнкси.

Одна из женщин Горенки, Татьяна Резниченко, рассказала, что приготовила кофе для двух мужчин, которые рисовали мурал, и видела их без масок. Когда ей показали фото трех вероятных Бэнкси, "ее глаза расширились", когда она увидела Роберта Дель Ная. Несмотря на это, она отрицала, что именно он рисовал мурал.

Журналисты узнали, что мужчиной с протезами был Джайлз Дули - фотограф-документалист, который потерял конечности в Афганистане. Его фонд передает автомобили скорой помощи местным неправительственным организациям в Украине.

Расследователи получили подтверждение, что Дули и Дель Ная действительно въезжали в Украину 28 октября 2022 года - незадолго до того, как начали появляться муралы Бэнкси. Однако кто был с ними во время создания картин - неизвестно.

После этого журналисты обратились к истории 2000 года, описанной в книге бывшего менеджера Бэнкси Стива Лазаридеса. В ней рассказывалось, как художника арестовала полиция, когда он обрисовывал рекламный баннер. Поскольку ущерб превышал 1500 долларов, полиция пыталась предъявить ему обвинения в тяжком преступлении. Среди документов есть и рукописное признание задержанного мужчины. Бэнкси оплатил штраф и сборы на общую сумму 310 долларов, и в начале 2001 года отбыл свой срок в пять дней общественных работ.

Признание Бэнкси содержало имя - Робин Ханнингем. Записей о том, что этот человек когда-либо въезжал в Украину, нет. Однако в мемуарах о Бэнкси упоминали, что он рассматривал возможность официальной смены имени. Журналисты определили, что это может быть Дэвид Джонс - человек с таким именем пересекал границу с Украиной в то же время, что и Дули и Дель Ная.

Напомним

Неуловимый уличный художник Бэнкси показал новый мурал. Пользователи Instagram обрадовались новой "картине" накануне Рождества и назвали ее милой.

Павел Башинский

КультураНовости МираУНН Lite
Война в Украине
Киевская область
Reuters
Афганистан
Украина