Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси

Журналисты Reuters в ходе расследования выяснили, что под псевдонимом Бэнкси (Banksy) может скрываться художник из Бристоля по имени Дэвид Джонс, передает УНН.

Как выяснили журналисты, человека, которого называют Бэнкси, идентифицировали как Робина Ханнингема из Бристоля, который сменил имя на Дэвид Джонс и связан с влиятельной компанией Pest Control, которая удостоверяет подлинность его работ. Отмечается, что Ханнингем в определенный момент сменил имя на Дэвид Джонс. Вероятно, это произошло из-за попыток британских СМИ раскрыть его личность.

В агентстве проанализировали архивные материалы, старые интервью, публичные документы и свидетельства людей, которые были знакомы с художником, а также совершили поездку в Украину, что стало ключевым моментом.

В частности, в 2022 году в Горенке Киевской области появилось изображение мужчины в ванной. По словам местных жителей, к дому подъехала "скорая", откуда вышли трое мужчин: один из них был в сером худи с капюшоном, другой - в бейсболке. На лицах этих двоих были маски. Еще один из этой группы был без маски, имел только одну руку и протезы на обеих нижних конечностях.

Мужчины вынесли из "скорой" картонные трафареты и приклеили их скотчем к внутренней стене уничтоженной квартиры, после чего они достали баллончики с краской.

Сообщается, что журналисты, чтобы попытаться узнать у местных, которые могли видеть этого человека, показывали фото Тьерри Гетта - художника, который снимался в документальном фильме о Бэнкси 2010 года, Роберта Дель Ная - художника и фронтмена группы Massive Attack, а также Робина Ганнингема, которого медиа не раз называли тем, кто скрывается за именем Бэнкси.

Одна из женщин Горенки, Татьяна Резниченко, рассказала, что приготовила кофе для двух мужчин, которые рисовали мурал, и видела их без масок. Когда ей показали фото трех вероятных Бэнкси, "ее глаза расширились", когда она увидела Роберта Дель Ная. Несмотря на это, она отрицала, что именно он рисовал мурал.

Журналисты узнали, что мужчиной с протезами был Джайлз Дули - фотограф-документалист, который потерял конечности в Афганистане. Его фонд передает автомобили скорой помощи местным неправительственным организациям в Украине.

Расследователи получили подтверждение, что Дули и Дель Ная действительно въезжали в Украину 28 октября 2022 года - незадолго до того, как начали появляться муралы Бэнкси. Однако кто был с ними во время создания картин - неизвестно.

После этого журналисты обратились к истории 2000 года, описанной в книге бывшего менеджера Бэнкси Стива Лазаридеса. В ней рассказывалось, как художника арестовала полиция, когда он обрисовывал рекламный баннер. Поскольку ущерб превышал 1500 долларов, полиция пыталась предъявить ему обвинения в тяжком преступлении. Среди документов есть и рукописное признание задержанного мужчины. Бэнкси оплатил штраф и сборы на общую сумму 310 долларов, и в начале 2001 года отбыл свой срок в пять дней общественных работ.

Признание Бэнкси содержало имя - Робин Ханнингем. Записей о том, что этот человек когда-либо въезжал в Украину, нет. Однако в мемуарах о Бэнкси упоминали, что он рассматривал возможность официальной смены имени. Журналисты определили, что это может быть Дэвид Джонс - человек с таким именем пересекал границу с Украиной в то же время, что и Дули и Дель Ная.

