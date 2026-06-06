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Politico: в НАТО рассматривают новое финансирование для Украины в размере €70 млрд

Киев • УНН

 • 770 просмотра

НАТО рассматривает выделение 70 млрд евро помощи Украине через новый механизм. Предложение Германии по распределению расходов представят на саммите в Анкаре.

Politico: в НАТО рассматривают новое финансирование для Украины в размере €70 млрд

Страны НАТО рассматривают новое обязательство по военному финансированию Украины в 70 миллиардов евро, которое будет представлено во время саммита альянса в Анкаре в следующем месяце, со ссылкой на четырех дипломатов НАТО сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Предложение, распространенное Германией в прошлом месяце, будет включать новый механизм повышения прозрачности финансирования Украины, сказали дипломаты. Это происходит на фоне жалоб некоторых стран на то, что они непропорционально несут расходы на поддержку Украины.

"Ключ заключается в том, чтобы (на саммите) в Анкаре твердо обязались продолжать решающую поддержку Украины на устойчивой и более справедливой основе", – добавил пятый высокопоставленный дипломат НАТО.

Европейские страны выделяли 2 миллиарда евро ежемесячно военной помощи Украине с января по апрель, согласно отчету, опубликованному аналитическим центром Кильского института в четверг, что несколько меньше, чем 2,4 миллиарда евро ежемесячно, которые они жертвовали за тот же период 2025 года. В отчете не зафиксировано никакой военной помощи США за этот период.

Поддержка Украины должна стать одним из ключевых вопросов, которые будут рассматриваться на саммите лидеров НАТО 7-8 июля.

Чиновник НАТО, выступая от имени организации, заявил изданию: "Продолжаются обсуждения того, как мы будем продолжать решительную поддержку Украины со стороны НАТО и обеспечим более справедливое распределение бремени".

Посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук заявила изданию, что любые новые обязательства должны сосредоточиваться на приоритетах Украины, таких как противовоздушная оборона, инвестиции в производство беспилотников и ракет, а также боеприпасы большой дальности.

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"Пока для Украины не станут доступны эффективные гарантии безопасности, мы можем полагаться только на финансовые гарантии, предоставленные нашими партнерами", – сказала она.

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"После отклонения предложения Рютте выделить 0,25 процента своего ВВП на Украину в прошлом месяце союзники сейчас рассматривают немецкую инициативу. Но обсуждения остаются на ранней стадии", заявили трое дипломатов. Встреча министров обороны НАТО позже в этом месяце, как сообщается, создает возможность достичь соглашения.

Новая целевая сумма финансирования не будет полностью состоять из новых средств. Согласно предложению, 30 миллиардов евро поступят из уже согласованного двухлетнего кредита ЕС Украине в 90 миллиардов евро, заявили двое дипломатов, тогда как дополнительные 40 миллиардов евро будут выделены по двусторонним обязательствам.

"Это естественно, так как большинство союзников НАТО также являются членами ЕС, - сказал шестой высокопоставленный дипломат НАТО. - Было бы несправедливо, если бы их просили делать взносы дважды".

Однако некоторые обеспокоены тем, что страны могут чувствовать меньшую потребность делать пожертвования самостоятельно, если они могут рассчитывать на средства ЕС.

"Сейчас важно, чтобы особенно европейские страны не рассматривали этот кредит в 90 миллиардов евро как нечто, что заменит двустороннюю поддержку, - сказала министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард изданию в конце прошлого месяца. - Добавление двусторонней поддержки к этому кредиту абсолютно необходимо".

Юлия Шрамко

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