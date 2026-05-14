Рютте предлагает странам НАТО выделять 0,25 процента ВВП для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попросил союзников выделять Украине 0,25 процента ВВП, стремясь ослабить растущую напряженность в альянсе относительно помощи Киеву. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух неназванных дипломатов НАТО, информирует УНН.

Отмечается, что это предложение, которое может разблокировать десятки миллиардов долларов дополнительной помощи, уже встречает жесткое сопротивление со стороны некоторых основных членов НАТО. По словам одного из собеседников издания, генсек НАТО поднял этот вопрос на закрытой встрече послов Альянса в конце прошлого месяца.

Рютте и многие из нас хотят убедиться, что поддержка Украины является последовательной и предсказуемой — цитирует СМИ дипломата.

Указывается, что с учетом собственной оценки Альянса совокупного ВВП НАТО это означало бы ежегодное выделение Украине 143 млрд долларов. При этом предложение Рютте частично стало ответом на недовольство некоторых стран-членов, которые считают, что делают для Украины гораздо больше, чем другие союзники.

"Предложение Рютте частично появилось в ответ на разочарование некоторых столиц тем, что они делают гораздо больше других, чтобы помочь Киеву. ... Страны Северной и Балтийской инициатив, Нидерланды и Польша выплачивают Украине больший процент своего ВВП на военную помощь, чем многие другие союзники", — говорится в статье.

Президент Украины Владимир Зеленский просит западных союзников ускорить поставки систем ПВО и ракет-перехватчиков, чтобы подготовиться к очередной зиме интенсивных бомбардировок, которая может стать следующим критическим моментом в борьбе Киева против российского вторжения.

