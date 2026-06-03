США ввели санкции против крупнейшей криптобиржи Ирана из-за связей с КСИР
Киев • УНН
США ввели санкции против иранской криптобиржи Nobitex и её руководства. Платформу обвиняют в помощи КСИР и правительству в обходе ограничений.
США ввели санкции против крупнейшей криптовалютной биржи Ирана Nobitex, обвинив ее в содействии обходу международных санкций и поддержке финансовых операций иранских властей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным Министерства финансов США, Nobitex оказывала "значительную поддержку" правительству Ирана и способствовала цифровым транзакциям, связанным с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) и Центральным банком Ирана. Под санкции также попали генеральный директор биржи Амир Хоссейн Рад и двое братьев из семьи Харрази, которых американская сторона называет совладельцами платформы.
Новые ограничения были введены после расследования Reuters, которое выявило, что Nobitex стала важным элементом финансовой системы Ирана для проведения международных операций вопреки западным санкциям.
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По словам министра финансов США Скотта Бессента, иранские власти используют цифровые активы для обхода санкций и вывода средств за границу.
В Nobitex ранее отрицали связи с правительством Ирана и утверждали, что не способствовали незаконным финансовым операциям. Компания также отвергла обвинения в использовании ее руководителями альтернативных личностей или сокрытии своего участия в управлении биржей.
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