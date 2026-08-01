Враг нанес авиаудар по Херсону - один человек погиб, десятки ранены
Киев • УНН
1 августа армия РФ нанесла авиаудар по жилым кварталам Херсона тремя управляемыми бомбами. Одна женщина погибла, 19 человек получили ранения.
В субботу, 1 августа, около 16:00 армия РФ нанесла авиационный удар по Херсону. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что войска РФ выпустили по жилым кварталам города три управляемые бомбы, взрыв которых причинил повреждения исключительно гражданской инфраструктуре, а также травмирование и гибель мирных жителей.
Травмы одной жительницы Херсона, к сожалению, оказались несовместимыми с жизнью. От полученных ранений она скончалась на месте удара. Личность погибшей в настоящее время устанавливается
Позже в ГСЧС уточнили, что в результате российского авиаудара по Херсону ранения получили 19 человек.
Пострадавших доставили в больницы с взрывными и закрытыми черепно-мозговыми травмами, контузиями, осколочными ранениями, ушибами, переломами и сотрясением головного мозга. Людям оказывается необходимая медицинская помощь
Напомним
Накануне российские войска нанесли авиаудар по учебному заведению Херсона, в результате чего погиб мужчина. Спасатели завершили поисковые работы, ликвидировав пожар несмотря на атаки БПЛА.
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