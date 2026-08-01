Враг нанес авиаудар по Херсону - один человек погиб, десятки ранены

$45.440.0951.040.21
ukenru
21:15 • 2090 просмотра
В октябре рф потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными — Сибига
20:32 • 9026 просмотра
Миссия МВФ начинает работу над вторым и третьим пересмотрами программы EFF — на какой транш рассчитывает Украина
19:47 • 12843 просмотра
россия готовит удары по энергетике, мостам, гражданской инфраструктуре Украины — Зеленский
19:11 • 12864 просмотра
Снег, мороз и гололедица — какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
18:49 • 15719 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий
18:33 • 11631 просмотра
В Киеве ухудшилась ситуация с энергоснабжением — Кличко назвал причину
17:11 • 14032 просмотра
Ряд европейских СМИ получили угрозы о минировании — есть ли в них «российский след»
16:45 • 14770 просмотра
В Украине 7 ноября будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света
Эксклюзив
16:29 • 12027 просмотра
Доплата за генератор в кофейнях: законно ли заведениям добавлять наценки во время блэкаутов
6 ноября, 14:57 • 16993 просмотра
На Южном мосту Киева открыли дополнительную полосу движения — кому можно ехать и на какой берег
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
В Германии сырое свиное мясо стало главным источником массовых пищевых отравлений6 ноября, 13:27 • 18048 просмотра
Страсти в F1: почему нарастает противостояние между гонщиками команды Ferrari6 ноября, 13:53 • 13825 просмотра
ЕС выдвинул серьёзные обвинения в адрес TikTok — компании грозит крупный штраф6 ноября, 14:12 • 14961 просмотра
Отца Меган Маркл задержали в США - СМИ6 ноября, 15:01 • 13711 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 6 ноября, 15:17 • 18292 просмотра
публикации
Первый снег в Украине: какие области уже почувствовали дыхание зимыVideo19:34 • 7284 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий18:49 • 15720 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 6 ноября, 15:17 • 18352 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
6 ноября, 07:15 • 45362 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
6 ноября, 06:40 • 45922 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Дональд Трамп
Игорь Гарбарук
Андрей Пышный
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Государственная граница Украины
Германия
Реклама
УНН Lite
Модный дом Balenciaga впервые за 100 лет возглавит женщина — что известно о Мартин Роуз18:15 • 6690 просмотра
Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел" с новыми героями — когда ждатьVideo16:04 • 9390 просмотра
Отца Меган Маркл задержали в США - СМИ6 ноября, 15:01 • 13770 просмотра
ЕС выдвинул серьёзные обвинения в адрес TikTok — компании грозит крупный штраф6 ноября, 14:12 • 15010 просмотра
Страсти в F1: почему нарастает противостояние между гонщиками команды Ferrari6 ноября, 13:53 • 13871 просмотра
Актуальное
Отопление
MIM-104 Patriot
Фильм
Сериал
Социальная сеть

Враг нанес авиаудар по Херсону - один человек погиб, десятки ранены

Киев • УНН

 • 36082 просмотра

1 августа армия РФ нанесла авиаудар по жилым кварталам Херсона тремя управляемыми бомбами. Одна женщина погибла, 19 человек получили ранения.

Враг нанес авиаудар по Херсону - один человек погиб, десятки ранены

В субботу, 1 августа, около 16:00 армия РФ нанесла авиационный удар по Херсону. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что войска РФ выпустили по жилым кварталам города три управляемые бомбы, взрыв которых причинил повреждения исключительно гражданской инфраструктуре, а также травмирование и гибель мирных жителей.

Травмы одной жительницы Херсона, к сожалению, оказались несовместимыми с жизнью. От полученных ранений она скончалась на месте удара. Личность погибшей в настоящее время устанавливается

- говорится в сообщении.

Позже в ГСЧС уточнили, что в результате российского авиаудара по Херсону ранения получили 19 человек.

Пострадавших доставили в больницы с взрывными и закрытыми черепно-мозговыми травмами, контузиями, осколочными ранениями, ушибами, переломами и сотрясением головного мозга. Людям оказывается необходимая медицинская помощь

- рассказали спасатели.

Напомним

Накануне российские войска нанесли авиаудар по учебному заведению Херсона, в результате чего погиб мужчина. Спасатели завершили поисковые работы, ликвидировав пожар несмотря на атаки БПЛА.

российские обстрелы повредили энергообъекты в Херсоне - возможны перебои с электричеством30.07.26, 15:05 • 4524 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Взрывы
Эвакуация
Пожары
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Херсон