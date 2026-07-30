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российские обстрелы повредили энергообъекты в Херсоне - возможны перебои с электричеством

Киев • УНН

 • 4522 просмотра

Из-за постоянных ударов российских оккупантов по Херсону зафиксированы повреждения на объектах электроснабжения. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, во всех районах города возможны частичные отключения электроэнергии.

российские обстрелы повредили энергообъекты в Херсоне - возможны перебои с электричеством

Российские оккупанты постоянно добавляют работы украинским энергетикам своими обстрелами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько.

Детали

Из-за постоянных вражеских ударов по городу зафиксированы, в частности, очередные повреждения на объектах электроснабжения. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, поэтому в Херсоне возможны перебои с электричеством. Частичные обесточивания возможны во всех районах города

 - говорится в сообщении.

В Херсоне возросло количество пострадавших из-за ночной атаки "Шахедов"29.07.26, 23:23 • 4567 просмотров

Евгений Устименко

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