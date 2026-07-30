российские обстрелы повредили энергообъекты в Херсоне - возможны перебои с электричеством
Киев • УНН
Из-за постоянных ударов российских оккупантов по Херсону зафиксированы повреждения на объектах электроснабжения. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, во всех районах города возможны частичные отключения электроэнергии.
Российские оккупанты постоянно добавляют работы украинским энергетикам своими обстрелами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько.
Детали
Из-за постоянных вражеских ударов по городу зафиксированы, в частности, очередные повреждения на объектах электроснабжения. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, поэтому в Херсоне возможны перебои с электричеством. Частичные обесточивания возможны во всех районах города
В Херсоне возросло количество пострадавших из-за ночной атаки "Шахедов"29.07.26, 23:23 • 4567 просмотров