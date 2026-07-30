российские обстрелы повредили энергообъекты в Херсоне - возможны перебои с электричеством

Ситуацию в энергетике частично стабилизировали, в большинстве регионов и Киеве возвращаются к графикам - Укрэнерго

Еврокомиссия не указывает дату вступления для Украины, предлагая более амбициозную дорожную карту для Молдовы - Politico

Число погибших в результате авиаудара рф по Камышевахе возросло до 37

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Демократы получают контроль над Конгрессом, нанеся удар по Трампу

Трамп поздравил демократов с победами на выборах и обещает сотрудничать с ними, но напомнил о праве вето

Трамп заявил, что Украина и Россия близки к заключению мирного соглашения

Посол ЕС призвала мир не терять внимания к войне в Украине на фоне усиления российских атак

Швеция представила новые беспилотные катера CB90 CX с ракетами и ПВО, предыдущие версии которых уже использует Украина