В Херсоне возросло количество пострадавших из-за ночной атаки "Шахедов"

Количество пострадавших в результате ночной атаки российских ударных беспилотников на Центральный район Херсона возросло до семи. Об этом сообщила Херсонская ОВА, пишет УНН.

Детали

К медикам обратилась 37-летняя женщина. У неё диагностировали контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что бригада экстренной медицинской помощи оказала пострадавшей необходимую помощь на месте. Таким образом количество пострадавших из-за ночной атаки российских "Шахедов" на Центральный район Херсона возросло до семи.

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