В Херсоне возросло количество пострадавших из-за ночной атаки "Шахедов"
Киев • УНН
В результате ночной атаки российских беспилотников на Центральный район Херсона пострадало семь человек. 37-летняя женщина получила контузию и черепно-мозговую травму.
Количество пострадавших в результате ночной атаки российских ударных беспилотников на Центральный район Херсона возросло до семи. Об этом сообщила Херсонская ОВА, пишет УНН.
Детали
К медикам обратилась 37-летняя женщина. У неё диагностировали контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы
В ОВА отметили, что бригада экстренной медицинской помощи оказала пострадавшей необходимую помощь на месте. Таким образом количество пострадавших из-за ночной атаки российских "Шахедов" на Центральный район Херсона возросло до семи.
Россия нанесла авиаудары по Херсону, есть пострадавшие26.07.26, 05:59 • 3853 просмотра