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Том Холланд может заработать более $100 млн за нового "Человека-паука"

Киев • УНН

 • 55749 просмотра

Том Холланд получил как минимум $20 млн авансом за «Человека-паука: Новый день». Его бонусы могут превысить $100 млн без ограничений.

Том Холланд может заработать более $100 млн за нового "Человека-паука"
Jay Maidment/Sony Pictures

Британский актер Том Холланд, как ожидается, может заработать более 100 миллионов долларов за главную роль в мировом хите Sony и Marvel "Человек-паук: Новый день" (Spider-Man: Brand New Day), пишет УНН со ссылкой на The Wrap.

Детали

Этот огромный доход, как пишет издание, относит его к редкой категории самых высокооплачиваемых актеров Голливуда и уже прибавляется к гонорару за его другой мировой хит 2026 года "Одиссея" (The Odyssey).

По словам трех человек, осведомленных о соглашении Холланда, актер получил базовую зарплату в размере как минимум 20 миллионов долларов авансом — на 10 миллионов долларов больше, чем за его предыдущую работу над "Человеком-пауком", — с потенциалом заработать более 100 миллионов долларов с учетом бонусов на фоне того, как "Новый день" приближается к итоговым мировым кассовым сборам свыше 2 миллиардов долларов.

Еще более примечательно то, что бонус Холланда не ограничен, поэтому потолка для его окончательного заработка нет, добавил один из источников. "Человек-паук" преодолел отметку в 2 миллиарда долларов в мировом прокате в эти выходные, и это лишь третья неделя проката.

"Он заработает как минимум" 100 миллионов долларов, сказал этот человек, отказавшись уточнить, насколько высокой может быть эта сумма.

"Человек-паук" собрал $2 миллиарда за 18 дней и установил новый рекорд17.08.26, 06:16 • 8052 просмотра

Юлия Шрамко

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