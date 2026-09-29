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Кличко подал заявление на временную опеку над дочерью после смерти Хайден Панеттьери

Киев • УНН

 • 842 просмотра

Владимир Кличко подал заявление о временной опеке над 11-летней дочерью Кайей. Он стремится защитить её наследство после смерти матери.

Кличко подал заявление на временную опеку над дочерью после смерти Хайден Панеттьери

Украинский боксер Владимир Кличко подал заявление на временную опеку над 11-летней дочерью Кайей через месяц после смерти ее матери, американской актрисы Хайден Панеттьери. Это необходимо, чтобы защитить имущество актрисы и обеспечить дочери право на наследство, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Заявление Кличко подал в суд 24 сентября. Его адвокаты подчеркнули, что назначение должно состояться в срочном порядке, поскольку Кайя является единственной наследницей Панеттьери и имеет право на все ее имущество.

Без немедленного назначения для этих целей существует высокая вероятность того, что имущество, относящееся к наследству Хайден, может быть утрачено, повреждено или рассеяно

– говорится в судебных документах.

Кличко опасается за имущество Панеттьери

В заявлении также выражается обеспокоенность из-за неизвестного лица, которое якобы имело доступ к дому актрисы перед ее смертью. После смерти Панеттьери охрана сменила замки, а дизайнерскую одежду и аксессуары перенесли в безопасное место. Представители Кличко опасаются попыток незаконно присвоить часть наследства.

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Слушание по вопросу предоставления Кличко соответствующего статуса назначено на 7 декабря. При этом еще с 2018 года он имел полную опеку над Кайей.

Панеттьери умерла в возрасте 36 лет. Ее смерть признали случайной вследствие токсического воздействия фентанила и ряда других веществ. После смерти актрисы Кличко заявлял, что всегда будет говорить дочери о ее матери с уважением и постарается сохранить память о ней.

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Степан Гафтко

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