Кличко подал заявление на временную опеку над дочерью после смерти Хайден Панеттьери

Украинский боксер Владимир Кличко подал заявление на временную опеку над 11-летней дочерью Кайей через месяц после смерти ее матери, американской актрисы Хайден Панеттьери. Это необходимо, чтобы защитить имущество актрисы и обеспечить дочери право на наследство, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Заявление Кличко подал в суд 24 сентября. Его адвокаты подчеркнули, что назначение должно состояться в срочном порядке, поскольку Кайя является единственной наследницей Панеттьери и имеет право на все ее имущество.

Без немедленного назначения для этих целей существует высокая вероятность того, что имущество, относящееся к наследству Хайден, может быть утрачено, повреждено или рассеяно – говорится в судебных документах.

Кличко опасается за имущество Панеттьери

В заявлении также выражается обеспокоенность из-за неизвестного лица, которое якобы имело доступ к дому актрисы перед ее смертью. После смерти Панеттьери охрана сменила замки, а дизайнерскую одежду и аксессуары перенесли в безопасное место. Представители Кличко опасаются попыток незаконно присвоить часть наследства.

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Слушание по вопросу предоставления Кличко соответствующего статуса назначено на 7 декабря. При этом еще с 2018 года он имел полную опеку над Кайей.

Панеттьери умерла в возрасте 36 лет. Ее смерть признали случайной вследствие токсического воздействия фентанила и ряда других веществ. После смерти актрисы Кличко заявлял, что всегда будет говорить дочери о ее матери с уважением и постарается сохранить память о ней.

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