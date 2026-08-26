"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти
Киев • УНН
Причину смерти 36-летней актрисы устанавливает расследование. Ее представители опровергли спекуляции о возможной передозировке.
Представитель американской актрисы Хайден Панеттьери призвал не распространять слухи об обстоятельствах ее смерти, пока продолжается официальное расследование. Заявление было опубликовано 25 августа после смерти актрисы в возрасте 36 лет, сообщает E! News, пишет УНН.
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Представитель заявил, что люди, которые не были близки к Панеттьери, используют ее смерть для распространения сплетен и предположений.
Это глубокое неуважение к ее памяти и к тем, кто знал и любил ее и активно переживает эту огромную утрату
Расследование смерти продолжается
По данным властей, медики прибыли в жилой комплекс в Южной Каролине после сообщения о женщине, которая не реагировала. Они проводили сердечно-легочную реанимацию, однако позже Панеттьери констатировали мертвой на месте.
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Расследование обстоятельств смерти продолжается. Представитель актрисы заявил, что ее близкие сотрудничают с правоохранительными органами, чтобы установить правду и обеспечить надлежащее расследование.
Если у вас есть достоверная информация, которая может быть полезной, обратитесь в правоохранительные органы, а не обращайтесь к социальным сетям, чтобы публично спекулировать на тему того, чего вы не до конца понимаете
Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможной передозировке, однако официальных выводов относительно причины смерти пока нет.
Кличко отреагировал на смерть Панеттьери
Бывший партнер Панеттьери Владимир Кличко, с которым у нее есть 11-летняя дочь Кайя, после ее смерти заявил, что семья переживает глубокий шок и горе.
Хотя Хайден уже не моя партнерша, она была важной частью моей жизни и матерью нашей дочери Кайи. Она построила невероятную карьеру благодаря огромному таланту
Он также пообещал сохранить память о Панеттьери и рассказывать их дочери о ее матери с уважением.
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