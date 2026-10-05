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Украинский FP-1/FP-2 может стать носителем восьми перехватчиков SPYS: Quantum WIY Industries представила концепцию

Киев • УНН

 • 5336 просмотра

Разработка связана с сотрудничеством Quantum Systems и Fire Point в сфере противодействия воздушным угрозам.

Украинский FP-1/FP-2 может стать носителем восьми перехватчиков SPYS: Quantum WIY Industries представила концепцию

Немецко-украинская компания Quantum WIY Industries представила концепцию, согласно которой украинский БПЛА FP-1/FP-2, вероятно, может использоваться как воздушная платформа для запуска восьми дронов-перехватчиков SPYS. Об этом сообщает медиаресурс Drone Wars, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, такая концепция является результатом меморандума, который Quantum Systems и Fire Point подписали по поводу разработки средств противодействия воздушным угрозам.

Немецко-украинская компания Quantum WIY Industries продемонстрировала концепцию воздушного запуска беспилотников-перехватчиков SPYS. Судя по доступным изображениям, концепция предусматривает использование восьми перехватчиков - по четыре под каждым крылом украинского БПЛА FP-1/FP-2

- говорится в сообщении.

Quantum WIY Industries не сообщила, какой именно летательный аппарат изображён, однако конфигурация его крыльев похожа на украинский беспилотник FP-1/FP-2.

SPYS - это дрон-перехватчик, предназначенный для борьбы с воздушными целями. Согласно заявленным характеристикам, он имеет боевую часть массой 0,3 кг, дальность - около 15 км и способен совершать полёт на высоте до 4 км.

Максимальная заявленная скорость SPYS составляет до 480 км/ч. Ранее сообщалось о максимальной скорости до 600 км/ч.

Перехватчик оснащён системой наведения в район цели с помощью радара и системой терминального наведения.

WIY Drones впервые представила SPYS в июле 2026 года, в настоящее время он проходит испытания. Сообщалось, что перехватчик уже использовался для борьбы с российским реактивным БПЛА "Герань-5".

Напомним

Во время визита немецкой делегации во главе с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киев было подписано 15 документов и достигнуты договорённости на 8,5 миллиарда евро. Среди подписанных документов - меморандум о взаимопонимании между Quantum Systems и Fire Point.

Евгений Царенко

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