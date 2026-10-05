Український FP-1/FP-2 може стати носієм восьми перехоплювачів SPYS: Quantum WIY Industries показала концепцію

Німецько-українська компанія Quantum WIY Industries представила концепцію, за якою український БПЛА FP-1/FP-2 ймовірно може використовуватися як повітряна платформа для запуску восьми дронів-перехоплювачів SPYS. Про це повідомляє медіаресурс Drone Wars, пише УНН.

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Як зазначається, така концепція є результатом меморандуму, який Quantum Systems та Fire Point підписали щодо розробки засобів протидії повітряним загрозам.

Німецько-українська компанія Quantum WIY Industries продемонструвала концепцію повітряного запуску безпілотників-перехоплювачів SPYS. Судячи з доступних зображень, концепція передбачає використання восьми перехоплювачів - по чотири під кожним крилом українського БПЛА FP-1/FP-2 - йдеться у повідомленні.

Quantum WIY Industries не повідомила, який саме літальний апарат зображений, але конфігурація його крил схожа на український безпілотник FP-1/FP-2.

SPYS - це дрон-перехоплювач, призначений для боротьби з повітряними цілями. За заявленими характеристиками, він має бойову частину масою 0,3 кг, дальність - близько 15 км та здатен здійснювати політ на висоті до 4 км.

Максимальна заявлена швидкість SPYS становить до 480 км/год. Раніше повідомлялося про максимальну швидкість до 600 км/год.

Перехоплювач оснащений системою наведення до району цілі за допомогою радара та системою термінального наведення.

WIY Drones вперше представила SPYS у липні 2026 року, наразі він проходить випробування. Повідомлялося, що перехоплювач уже використовувався для боротьби з російським реактивним БПЛА "Герань-5".

Нагадаємо

Під час візиту німецької делегації на чолі з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом до Києва було підписано 15 документів та досягнуто домовленостей на 8,5 мільярда євро. Серед підписаних документів - меморандум про взаєморозуміння між Quantum Systems та Fire Point.