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Fire Point

Українська компанія у сфері оборонних технологій
Fire Point – провідна українська компанія у сфері оборонних технологій, яка проєктує та виробляє ударні безпілотні літальні апарати та ракетні системи. Компанія заснована у 2022 році у відповідь на повномасштабну російську агресію. Основні вироби компанії: ударні БпЛА FP-1(deep-strike) та FP-2 (front‑strike), крилата ракета великої дальності наземного базування FP-5 «Flamingo». Компанія також працює над запуском балістичної ракети FP‑7 та її модифікацією - ракетою-перехоплювачем FP-7.x.
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Кроуфорд подарував Зеленському цуценя Фрею, названу на честь майбутньої антибалістичної системи FREYJAVideo

Американський боксер Теренс Кроуфорд зустрівся із Зеленським у Києві та подарував йому пітбультер’єра Фрею. Її назвали на честь ППО FREYJA.

Суспільство • 19:40 • 1420 перегляди
Для успішних бойових місій необхідно мати екосистему, одного дрона недостатньоPhotoVideo

Ірина Терех вважає, що сила українського ОПК - у кадрах, системному інжинірингу та бойовому досвіді, а не лише в дронах чи документації. Іноземні партнери прагнуть отримати цей досвід.

Війна в Україні • 25 серпня, 13:15 • 28338 перегляди
Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ у краснодарському краї рф - Fire PointVideo

Українські військові уразили Афіпський НПЗ дронами FP-1. Російська влада повідомила про пожежу, пошкодження вокзалу та жертви.

Війна в Україні • 25 серпня, 06:01 • 17348 перегляди
росіяни в середньому в 3-4 рази завищують кількість бортів, запущених по їхній території – СЕО Fire Point

росія в середньому у 3–4 рази завищує кількість ударних бортів, нібито збитих над її територією. У Fire Point закликали не орієнтуватися на ці дані.

Війна в Україні • 24 серпня, 16:47 • 3730 перегляди
Чергова доба ударів по Ozon: Україна за ніч уразила три логістичні хабиVideo

У ніч на 24 серпня під ударом опинилися три великі логістичні центри Ozon в Адигеї, Ставропольському краї та Дагестані. Серія атак на інфраструктуру російського маркетплейсу триває третю добу поспіль.

Війна в Україні • 24 серпня, 09:53 • 26228 перегляди
Flamingo мають бути масовим птахом і зимувати в росії - Зеленський

Зеленський закликав збільшити виробництво українських ракет FP-5 Flamingo для ударів по росії. Вони долають до 3000 км і несуть 1150 кг.

Війна в Україні • 24 серпня, 06:43 • 27192 перегляди
На оборонній виставці MSPO 2026 у Польщі представлять 25 українських компаній

Україну на виставці MSPO 2026 у Кельце представлятимуть щонайменше 25 компаній. Вони покажуть дрони, РЕБ, зв’язок і кіберрозробки.

Світ • 24 серпня, 02:37 • 9642 перегляди
"Нам потрібен прогрес по Freyja щотижня" - Зеленський звернувся до учасників саміту NB8

Зеленський заявив, що Freyja потребує щотижневого прогресу. Перший перехоплювач планують поставити до кінця 2026 року.

Війна в Україні • 23 серпня, 16:35 • 10969 перегляди
14 військових цілей і другий Ozon за два дні: Україна посилює удари по росіїVideo

Українські сили уразили 14 російських військових цілей, серед яких Су-33, МіГ-29, БПЛА "Оріон", радари та С-400. Паралельно ЗСУ атакували логістичний хаб Ozon в оренбурзі - другий об’єкт компанії за два дні.

Війна в Україні • 23 серпня, 12:14 • 7748 перегляди
"Чекає на зиму": Зеленський розповів про плани путіна щодо війни в Україні

Президент заявив, що росія нарощує удари й готується до зими. Він пояснив, що саме російські атаки на українську логістику стали однією з причин ударів України по відповідних об'єктах у рф.

Війна в Україні • 23 серпня, 11:03 • 10625 перегляди
Україна переходить до практичної роботи над антибалістикою - Зеленський розповів про два ключові проєкти

Україна переходить від політичних домовленостей до практичної роботи над антибалістичним захистом. Київ паралельно розвиває проєкт пан’європейського щита Freyja та виробництво власних аналогів ракети для систем Patriot.

Війна в Україні • 23 серпня, 10:14 • 31691 перегляди
Послання росіянам: на саміті UNITED24 MODE 2026 присутні підписали далекобійний БПЛА FP-1, який відправиться в рфPhoto

Fire Point представила далекобійний дрон FP-1, на крилах якого учасники саміту залишили послання росіянам. Глава МЗС Андрій Сибіга також долучився до акції.

Війна в Україні • 22 серпня, 17:44 • 2176 перегляди
Німеччина планує витратити 12 млрд євро на закупку ракет, розглядається можливість закупівлі Flamingo - ЗМІ

Німеччина планує створити ракетний арсенал вартістю майже 12 млрд євро, який має посилити можливості Берліну завдавати далекобійних ударів. Серед кандидатів на закупівлю українська крилата ракета FP-5 Flamingo виробництва Fire Point, а перші зразки зброї Берлін розраховує отримати для випробувань уже наступного року.

Війна в Україні • 22 серпня, 12:29 • 138742 перегляди
На аеродромі "Саки" знищено Су-24М і чотири одиниці техніки - ЗеленськийVideo

Сили оборони України у Криму знищили російський Су-24М та чотири одиниці техніки. У брянській області ліквідували ретранслятори дронів.

Війна в Україні • 22 серпня, 11:50 • 13380 перегляди
Сибіга: Реалізація антибалістичного проєкту Freyja - безумовний пріоритет для України

Очільник МЗС також додав, що реалізація Freyja важлива не лише для України, але й для Європи, адже захищатиме європейське небо від балістичних загроз з боку рф.

Війна в Україні • 22 серпня, 11:06 • 6738 перегляди
"Озон - кобзон": співзасновник Fire Point Штілерман підтвердив ураження НПЗ і логістичного хабу російського маркетплейсуVideo

Сили оборони України заявили про ураження новокуйбишевського НПЗ і логістичного хабу Ozon у самарській області рф. Об’єкти атакували дронами FP-1.

Війна в Україні • 22 серпня, 08:39 • 26576 перегляди
Україна найближчим часом випробує балістичну ракету FP-7 під час удару по росії - СЕО Fire Point Ірина Терех

Fire Point завершила наземні випробування балістичної ракети FP-7 дальністю до 200 км і найближчим часом випробує її під час удару по росії.

Війна в Україні • 22 серпня, 07:32 • 25014 перегляди
російський Ка-52 не зміг збити український FP-1 ракетою і був змушений перейти до гарматиPhotoVideo

російський Ка-52 не зміг уразити український FP-1 ракетою «Ігла» та продовжив перехоплення з гармати. Причиною могла стати низька теплова помітність дрона.

Світ • 22 серпня, 02:36 • 17473 перегляди
СЕО Fire Point Ірина Терех: "Мабуть, я перша жінка, яка будує український завод з виробництва ракетного палива на території НАТО"

Fire Point будує в Данії завод твердого ракетного палива потужністю до 4100 ракет на рік. Запуск запланований на кінець 2027 року.

Війна в Україні • 21 серпня, 13:23 • 52133 перегляди
Fire Point планує вивести перехоплювачі балістики FP-7.x на поле бою в середині 2027 року

Fire Point планує поставити перший FP-7. x до кінця 2026 року, а перше перехоплення балістичної цілі Freyja - до кінця 2027-го. Перехоплювач коштуватиме близько 700 тисяч доларів.

Війна в Україні • 21 серпня, 09:44 • 116586 перегляди
Завод Fire Point у Данії зможе за рік виготовляти паливо для понад 4 100 балістичних ракет FP-7 або перехоплювачів FP-7.x – СЕО компанії

За мінімального навантаження завод Fire Point зможе виготовляти паливо для 800 ракет на рік, але за потреби буде спроможний обслуговувати до понад 4 тисяч ракет.

Війна в Україні • 20 серпня, 16:48 • 12224 перегляди
СЕО української компанії Fire Point Ірина Терех показала будівництво заводу з виробництва ракетного палива в Данії

Завод вироблятиме паливо для ракет FP-7, FP-7. x та Flamingo. Завод будується за всіма вимогами європейського законодавства.

Війна в Україні • 20 серпня, 15:09 • 29784 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у татарстані: на території заводу виникла пожежа Video

Удар дронами FP-1 спричинив пожежі на НПЗ «ТАНЕКО» у татарстані. У Генштабі також повідомили про ураження термінала «Таманьнефтегаз».

Війна в Україні • 20 серпня, 10:07 • 3623 перегляди
Поки в України не буде достатньо антибалістики, москва не буде серйозно думати про мир – Зеленський

Зеленський заявив, що Україні щодня потрібні ракети-перехоплювачі Patriot. Антибалістичний щит Freyja проходить інтеграцію та випробування.

Війна в Україні • 20 серпня, 07:01 • 8664 перегляди
“Фламінго”, балістика та удари по російських НПЗ: що побачили гості виставки DALO Industry DaysPhoto

Українські виробники вдруге беруть участь DALO Industry Days та презентують технології, які здатні відповісти на виклики сучасної війни.

Війна в Україні • 19 серпня, 15:03 • 5579 перегляди
Fire Point на виставці в Данії презентувала балістику FP-9, здатну уразити москву Photo

Fire Point презентувала в Данії балістичну ракету FP-9 із дальністю до 855 км і бойовим навантаженням до 800 кг. Пуск планують до кінця року.

Війна в Україні • 19 серпня, 13:24 • 4763 перегляди
СЕО Fire Point Ірина Терех розповіла, на якому етапі перебуває розробка антибалістичного щита Freyja

Антибалістичний щит Freyja інтегрують із радарами, пусковою установкою та командним центром. Випробування проводять до двох разів на тиждень.

Війна в Україні • 19 серпня, 12:30 • 6014 перегляди
Стала відома вартість заводу з виробництва твердого ракетного палива для ракет Flamingo в Данії

Вартість заводу Fire Point у Данії зросла через будівництво нового приміщення. Запуск заплановано до кінця 2027 року.

Війна в Україні • 19 серпня, 12:10 • 9074 перегляди
Балістична ракета FP-7 дальністю до 300 км буде готова до завдання ударів в кінці вересня – СЕО Fire Point Ірина Терех

Fire Point планує завершити підготовку FP-7 до бойового застосування наприкінці вересня. Ракета FP-9 дальністю 800–850 км має стартувати до кінця року.

Війна в Україні • 19 серпня, 10:46 • 41826 перегляди
Найбільша у Скандинавії виставка озброєння DALO Industry Days стартувала у Данії

У Данії відкрилася виставка DALO Industry Days за участю 600 компаній, серед яких і українські.

Технології • 19 серпня, 09:35 • 17136 перегляди