Завод Fire Point у Данії зможе за рік виготовляти паливо для понад 4 100 балістичних ракет FP-7 або перехоплювачів FP-7.x – СЕО компанії

За мінімального навантаження завод Fire Point зможе виготовляти паливо для 800 ракет на рік, але за потреби буде спроможний обслуговувати до понад 4 тисяч ракет.