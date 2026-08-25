Fire Point
Американський боксер Теренс Кроуфорд зустрівся із Зеленським у Києві та подарував йому пітбультер’єра Фрею. Її назвали на честь ППО FREYJA.
Ірина Терех вважає, що сила українського ОПК - у кадрах, системному інжинірингу та бойовому досвіді, а не лише в дронах чи документації. Іноземні партнери прагнуть отримати цей досвід.
Українські військові уразили Афіпський НПЗ дронами FP-1. Російська влада повідомила про пожежу, пошкодження вокзалу та жертви.
росія в середньому у 3–4 рази завищує кількість ударних бортів, нібито збитих над її територією. У Fire Point закликали не орієнтуватися на ці дані.
У ніч на 24 серпня під ударом опинилися три великі логістичні центри Ozon в Адигеї, Ставропольському краї та Дагестані. Серія атак на інфраструктуру російського маркетплейсу триває третю добу поспіль.
Зеленський закликав збільшити виробництво українських ракет FP-5 Flamingo для ударів по росії. Вони долають до 3000 км і несуть 1150 кг.
Україну на виставці MSPO 2026 у Кельце представлятимуть щонайменше 25 компаній. Вони покажуть дрони, РЕБ, зв’язок і кіберрозробки.
Зеленський заявив, що Freyja потребує щотижневого прогресу. Перший перехоплювач планують поставити до кінця 2026 року.
Українські сили уразили 14 російських військових цілей, серед яких Су-33, МіГ-29, БПЛА "Оріон", радари та С-400. Паралельно ЗСУ атакували логістичний хаб Ozon в оренбурзі - другий об’єкт компанії за два дні.
Президент заявив, що росія нарощує удари й готується до зими. Він пояснив, що саме російські атаки на українську логістику стали однією з причин ударів України по відповідних об'єктах у рф.
Україна переходить від політичних домовленостей до практичної роботи над антибалістичним захистом. Київ паралельно розвиває проєкт пан’європейського щита Freyja та виробництво власних аналогів ракети для систем Patriot.
Fire Point представила далекобійний дрон FP-1, на крилах якого учасники саміту залишили послання росіянам. Глава МЗС Андрій Сибіга також долучився до акції.
Німеччина планує створити ракетний арсенал вартістю майже 12 млрд євро, який має посилити можливості Берліну завдавати далекобійних ударів. Серед кандидатів на закупівлю українська крилата ракета FP-5 Flamingo виробництва Fire Point, а перші зразки зброї Берлін розраховує отримати для випробувань уже наступного року.
Сили оборони України у Криму знищили російський Су-24М та чотири одиниці техніки. У брянській області ліквідували ретранслятори дронів.
Очільник МЗС також додав, що реалізація Freyja важлива не лише для України, але й для Європи, адже захищатиме європейське небо від балістичних загроз з боку рф.
Сили оборони України заявили про ураження новокуйбишевського НПЗ і логістичного хабу Ozon у самарській області рф. Об’єкти атакували дронами FP-1.
Fire Point завершила наземні випробування балістичної ракети FP-7 дальністю до 200 км і найближчим часом випробує її під час удару по росії.
російський Ка-52 не зміг уразити український FP-1 ракетою «Ігла» та продовжив перехоплення з гармати. Причиною могла стати низька теплова помітність дрона.
Fire Point будує в Данії завод твердого ракетного палива потужністю до 4100 ракет на рік. Запуск запланований на кінець 2027 року.
Fire Point планує поставити перший FP-7. x до кінця 2026 року, а перше перехоплення балістичної цілі Freyja - до кінця 2027-го. Перехоплювач коштуватиме близько 700 тисяч доларів.
За мінімального навантаження завод Fire Point зможе виготовляти паливо для 800 ракет на рік, але за потреби буде спроможний обслуговувати до понад 4 тисяч ракет.
Завод вироблятиме паливо для ракет FP-7, FP-7. x та Flamingo. Завод будується за всіма вимогами європейського законодавства.
Удар дронами FP-1 спричинив пожежі на НПЗ «ТАНЕКО» у татарстані. У Генштабі також повідомили про ураження термінала «Таманьнефтегаз».
Зеленський заявив, що Україні щодня потрібні ракети-перехоплювачі Patriot. Антибалістичний щит Freyja проходить інтеграцію та випробування.
Українські виробники вдруге беруть участь DALO Industry Days та презентують технології, які здатні відповісти на виклики сучасної війни.
Fire Point презентувала в Данії балістичну ракету FP-9 із дальністю до 855 км і бойовим навантаженням до 800 кг. Пуск планують до кінця року.
Антибалістичний щит Freyja інтегрують із радарами, пусковою установкою та командним центром. Випробування проводять до двох разів на тиждень.
Вартість заводу Fire Point у Данії зросла через будівництво нового приміщення. Запуск заплановано до кінця 2027 року.
Fire Point планує завершити підготовку FP-7 до бойового застосування наприкінці вересня. Ракета FP-9 дальністю 800–850 км має стартувати до кінця року.
У Данії відкрилася виставка DALO Industry Days за участю 600 компаній, серед яких і українські.