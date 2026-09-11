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Українські військові ракетами FP-5 "Фламінго" атакували хімзавод у волгограді в рф

Київ • УНН

 • 430 перегляди

Після атаки на території заводу виникла пожежа.

Українські військові ракетами FP-5 "Фламінго" атакували хімзавод у волгограді в рф

Сили оборони 11 вересня крилатими ракетами FP-5 "Фламінго" уразили стратегічне підприємство "Волгоградпромпроект" в рф, після чого там виникла пожежа. Про це повідомила компанія-виробник крилатих ракет Fire Point, пише УНН.

Зафіксовано влучання ракет у ціль, внаслідок чого виникла пожежа

- повідомили у компанії.

Як зазначається, ТОВ "Волгоградпромпроект" перебуває під санкціями США за роботу на російський військово-промисловий комплекс. Підприємство виробляє фероценовмісні каталізатори горіння та розробляє технології виробництва хімічних речовин.

Українські військові дронами FP-1 знищили складський комплекс Ozon у саратові - Fire Point11.09.26, 10:12 • 1500 переглядiв

Додамо

FP-5 "Фламінго" - це сучасна наземна система БПЛА/крилата ракета,  розроблена для доставки заданого бойового навантаження до 1150 кг для ураження наземних цілей з фіксованими топографічними координатами на дальності до 3000 км, як вдень, так і вночі. Ракета здатна вразити ціль навіть в умовах активних радіоелектронних перешкод.

У Fire Point наголошують, що FP-5 вирізняється простотою використання та низькою вартістю. Це найбільша система свого класу, але вона залишається простою у виробництві та запуску. Вона не потребує дорогих пускових платформ - її пускові установки є багаторазовими, що робить розгортання більш економічним.

Євген Царенко

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