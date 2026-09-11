Украинские военные ракетами FP-5 «Фламинго» атаковали химзавод в Волгограде в РФ

Силы обороны 11 сентября крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго» поразили стратегическое предприятие «Волгоградпромпроект» в РФ, после чего там возник пожар. Об этом сообщила компания — производитель крылатых ракет Fire Point, пишет УНН.

Зафиксировано попадание ракет в цель, в результате чего возник пожар - сообщили в компании.

Как отмечается, ООО «Волгоградпромпроект» находится под санкциями США за работу на российский военно-промышленный комплекс. Предприятие производит ферроценсодержащие катализаторы горения и разрабатывает технологии производства химических веществ.

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FP-5 «Фламинго» — это современная наземная система БПЛА/крылатая ракета, разработанная для доставки заданной боевой нагрузки массой до 1150 кг для поражения наземных целей с фиксированными топографическими координатами на дальности до 3000 км как днем, так и ночью. Ракета способна поразить цель даже в условиях активных радиоэлектронных помех.

В Fire Point подчеркивают, что FP-5 отличается простотой использования и низкой стоимостью. Это крупнейшая система своего класса, но она остается простой в производстве и запуске. Она не требует дорогостоящих пусковых платформ — ее пусковые установки являются многоразовыми, что делает развертывание более экономичным.