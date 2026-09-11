Украинские военные дронами FP-1 уничтожили складской комплекс Ozon в саратове - Fire Point

$44.550.0951.760.23
ukenru
07:14 • 7996 просмотра
россияне ударили по АЗС в двух районах КиеваPhotoVideo
06:56 • 10986 просмотра
"Добрый день из Киева": глава МИД Польши Радослав Сикорский прибыл в УкраинуPhoto
04:42 • 26552 просмотра
В МИД рассказали подробности вчерашнего «минирования» Генконсульства Украины в Дюссельдорфе
04:32 • 22290 просмотра
В Саратове после атаки дронов загорелся логистический центр Ozon — ASTRAPhotoVideo
04:23 • 17665 просмотра
В Киеве в результате ночной атаки рф пострадали 8 человек, горела многоэтажкаPhoto
03:47 • 17816 просмотра
В Ливане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 после подрыва Израилем туннелей "Хезболлы"Video
03:15 • 16871 просмотра
Иран возобновил производство баллистических ракет, которое США называли «фактически уничтоженным»
11 сентября, 02:37 • 14259 просмотра
Спутниковые снимки показали последствия удара по 3 носителям «Калибров» в НовороссийскеPhoto
11 сентября, 01:56 • 13350 просмотра
В Китае и РФ уже используют ИИ Anthropic для кибератак, слежки и разработки опасных технологий
11 сентября, 00:39 • 12894 просмотра
Цены на нефть подскочили более чем на 6% из-за обострения на Ближнем Востоке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2.7м/с
47%
751мм
Популярные новости
Шварценеггер воссоединился с бывшей женой через 5 лет после развода, дочь поделилась фотоPhoto10 сентября, 23:07 • 25521 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto11 сентября, 00:05 • 25146 просмотра
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 20135 просмотра
Вэнс получил от генералов тревожные оценки войны с Ираном, которые противоречат заявлениям Трампа11 сентября, 02:18 • 5288 просмотра
Трамп заявил, что выполнил «каждое своё обещание», но СМИ указали на преувеличения04:50 • 10669 просмотра
публикации
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 37093 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 51058 просмотра
Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатацииPhoto10 сентября, 10:02 • 52048 просмотра
Почему во время стресса мы начинаем есть больше и как остановить эмоциональное переедание
Эксклюзив
10 сентября, 06:57 • 58339 просмотра
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto9 сентября, 18:32 • 71550 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Ирина Терех
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Йемен
Германия
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 20235 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto11 сентября, 00:05 • 25247 просмотра
Шварценеггер воссоединился с бывшей женой через 5 лет после развода, дочь поделилась фотоPhoto10 сентября, 23:07 • 25622 просмотра
Чарли Ханнэм рассказал о необычном правиле, которое его возлюбленная установила после почти 20 лет совместной жизни10 сентября, 22:06 • 23786 просмотра
Братья Тейт останутся в тюрьме США из-за риска побега перед возможной экстрадицией в Великобританию10 сентября, 01:05 • 48282 просмотра
Актуальное
Техника
Нефть марки Brent
Социальная сеть
Фильм
Отопление

Украинские военные дронами FP-1 уничтожили складской комплекс Ozon в саратове - Fire Point

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

Площадь склада составляла 85 тысяч квадратных метров.

Украинские военные дронами FP-1 уничтожили складской комплекс Ozon в саратове - Fire Point

Силы обороны в ночь на 11 сентября с помощью дальнобойных БПЛА FP-1 уничтожили складской комплекс российского маркетплейса OZON в саратове. Об этом сообщила компания-производитель дронов Fire Point, пишет УНН.

Сегодня ночью Силы обороны дронами FP-1 уничтожили очередной складской комплекс OZON — на этот раз в саратове

— говорится в сообщении.

Как отмечается, площадь уничтоженного склада составляла 85 000 м². Комплекс был рассчитан на хранение более 30 млн единиц товара.

Напомним

Ранее Силы обороны Украины с помощью дальнобойных дронов FP-1 производства украинской компании Fire Point поразили новокуйбышевский НПЗ и логистический хаб российского маркетплейса Ozon в Самарской области рф.

Кроме того, Силы обороны Украины вывели из строя большинство крупных логистических центров российского маркетплейса Wildberries. Одна из последних целей — логистический узел компании в индустриальном парке "Коледино". Это был крупнейший по площади склад Wildberries — 250 тыс. кв. м.

Генеральный директор и технический директор Fire Point Ирина Терех отметила, что Украина способна оказать на врага реальное воздействие, а россияне понимают исключительно язык силы.

Евгений Царенко

Война в Украине
Ирина Терех
Fire Point
Война в Украине
Украина