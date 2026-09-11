Украинские военные дронами FP-1 уничтожили складской комплекс Ozon в саратове - Fire Point
Киев • УНН
Площадь склада составляла 85 тысяч квадратных метров.
Силы обороны в ночь на 11 сентября с помощью дальнобойных БПЛА FP-1 уничтожили складской комплекс российского маркетплейса OZON в саратове. Об этом сообщила компания-производитель дронов Fire Point, пишет УНН.
Сегодня ночью Силы обороны дронами FP-1 уничтожили очередной складской комплекс OZON — на этот раз в саратове
Как отмечается, площадь уничтоженного склада составляла 85 000 м². Комплекс был рассчитан на хранение более 30 млн единиц товара.
Напомним
Ранее Силы обороны Украины с помощью дальнобойных дронов FP-1 производства украинской компании Fire Point поразили новокуйбышевский НПЗ и логистический хаб российского маркетплейса Ozon в Самарской области рф.
Кроме того, Силы обороны Украины вывели из строя большинство крупных логистических центров российского маркетплейса Wildberries. Одна из последних целей — логистический узел компании в индустриальном парке "Коледино". Это был крупнейший по площади склад Wildberries — 250 тыс. кв. м.
Генеральный директор и технический директор Fire Point Ирина Терех отметила, что Украина способна оказать на врага реальное воздействие, а россияне понимают исключительно язык силы.