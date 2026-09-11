Українські військові дронами FP-1 знищили складський комплекс Ozon у саратові - Fire Point
Київ • УНН
Площа складу становила 85 тисяч квадратних метрів.
Сили оборони в ніч на 11 вересня за допомогою далекобійних БПЛА FP-1 знищили складський комплекс російського маркетплейсу OZON в саратові. Про це повідомила компанія-виробник дронів Fire Point, пише УНН.
Сьогодні вночі Сили оборони дронами FP-1 знищили черговий складський комплекс OZON - цього разу в саратові
Як зазначається, площа знищеного складу становила 85 000 м². Комплекс був розрахований на зберігання понад 30 млн одиниць товару.
Нагадаємо
Раніше Сили оборони України за допомогою далекобійних дронів FP-1, виробництва української компанії Fire Point уразили новокуйбишевський НПЗ та логістичний хаб російського маркетплейсу Ozon у самарській області рф.
Окрім того Сили оборони України вивели з ладу більшість великих логістичних центрів російського маркетплейсу Wildberries. Одна з останніх цілей - логістичний вузол компанії в індустріальному парку "Коледіно". Це був найбільший за площею склад Wildberries - 250 тис. кв. м.
СЕО та СТО Fire Point Ірина Терех зазначила, що Україна здатна справити на ворога реальний вплив, а росіяни розуміють виключно мову сили.