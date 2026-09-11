Іран відновив виробництво балістичних ракет, яке США називали "фактично знищеним"
Київ • УНН
Іран відновив обмежене складання балістичних ракет після перемир’я зі США. Виробництво триває на підземних об’єктах попри пошкодження заводів.
Іран відновив виробництво балістичних ракет, використовуючи накопичені до війни компоненти та підземні виробничі об'єкти. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських та близькосхідних чиновників, пише УНН.
Деталі
За даними розвідки США, активне складання ракет відновилося приблизно в середині червня після перемир'я зі Сполученими Штатами. Іран виробляє ракети як на рідкому, так і на твердому паливі.
Активність зафіксували на кількох підземних об'єктах, зокрема на ракетному комплексі Ходжир на південному сході країни. Тегеран також намагається створювати нові підземні виробничі майданчики.
Виробництво залишається обмеженим
За оцінками джерел WSJ, зараз Іран випускає значно менше ракет, ніж до війни. Частину заводів та інфраструктури пошкодили удари США та Ізраїлю, а морська блокада ускладнила імпорт необхідних компонентів.
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Навесні міністр оборони США Піт Гегсет заявляв, що іранська ракетна програма "фактично знищена" і країна не має можливостей виробляти нові ракети.
У Білому домі на запитання WSJ про відновлення виробництва прямо не відповіли, заявивши натомість про серйозне ослаблення іранських збройних сил.
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