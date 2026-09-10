Із п’яти танкерів, які уразили військові США, три мають зв’язок із російським тіньовим флотом - Власюк

Три танкери з п’яти, які уразили 8 вересня військові США, мають безпосередній зв’язок із російським тіньовим флотом. Зокрема, це танкери - Kaviz, Charminar і Riesco. Вони перевозили російську нафту, заходили в російські порти й використовувалися для роботи в умовах санкцій. Про це заявив Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, пише УНН.

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За його словами, наприклад, Kaviz ходив в усть-лугу та новоросійськ, перевозив російську нафту і мав практику вимкнення системи відстеження AIS. Судно було пов’язане з Fractal Marine DMCC - компанією, яку називають одним із ключових операторів російського тіньового флоту у перші роки після запровадження нафтових санкцій.

Також, за його словами, судно Charminar заходило до усть-луги, приморська, висоцька, санкт-петербурга. Після санкцій Великої Британії проти Fractal Marine пов’язані з нею судна почали переводити на інших менеджерів, але самі операції з російською нафтою продовжилися. При цьому Charminar пов’язаний із судноплавною імперією, контрольованої Мохаммедом Хоссейном Шамхані - Hossein Shamkhani (іранський нафтовий магнат), яка одночасно працює з іранською та російською нафтою.

Власюк наголошує що, судно Riesco добре демонструє, як працює ця система: танкер перевозив і російську, і іранську нафту, зокрема через перевалки з іншими підсанкційними танкерами.

Усі три судна перебувають під санкціями України та США. Kaviz, крім того, перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади та Швейцарії. російський та іранський тіньові флоти перетинаються через судна, менеджерів, посередників і нафтові маршрути. Саме тому реакція на такі судна має бути жорсткою незалежно від того, під чиїм прапором і в чиїх інтересах вони формально працюють. Якщо тіньовий флот допомагає санкційним державам продавати нафту й отримувати доходи, він стає частиною інфраструктури обходу санкцій. Тіньовий флот дедалі більше сприймається як реальна загроза, а не як формальна проблема дотримання санкцій. Для України це принципово важливий підхід: санкції мають працювати не на папері, а фізично позбавляти підсанкційні держави можливості заробляти на нафті та фінансувати війну - резюмував Владислав Власюк.

Нагадаємо

Американські військові у вівторок знищили 5 іранських танкерів, які перевозили сиру нафту. У Центральному командуванні США заявили, що удари стали відповіддю на спроби Корпусу вартових ісламської революції атакувати американський військовий корабель балістичними ракетами.

Українські військові за добу вдарили по восьми обʼєктах інфраструктури рф. Зокрема, уразили НПЗ у ямало-ненецькому регіоні і Морський торговий порт у дагестані.