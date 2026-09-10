Укрзалізниця вводить обмеження на сполучення Харків - Ізюм: як дістатися між містами
Київ • УНН
Із 10 вересня низку поїздів Харківщини тимчасово вивели з графіка. Укрзалізниця заявила, що сполучення з Ізюмом не скасовано.
З четверга, 10 вересня, Укрзалізниця тимчасово виводить з графіка курсування маршрутів Харків - Ізюм. Проте про повністю скасування сполучення наразі мови не йде, а тимчасові обмеження та зміни застосовуються за потреби, пише УНН.
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У середу, 9 вересня, Ізюмська МВА з посиланням на Укрзалізницю повідомила, що у зв’язку з безпековою ситуацією з 10 вересня повністю відміняється курсування наступних регіональних та технічних поїздів:
- № 811 сполученням Харків-Пас. – Ізюм;
- № 812 сполученням Ізюм – Харків-Пас.;
- № 7812 сполученням Ізюм – Закомельська;
- № 7811 сполученням Закомельська – Ізюм.
Повернення придбаних проїзних документів (квитків) здійснюється відповідно до діючих "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України"
У пресслужбі Укрзалізниці журналісту УНН уточнили, що тимчасово виведено з графіка: з 10 вересня:
- №6825 Харків-Пасажирський – Лозова;
- №6826 Лозова – Харків-Пасажирський;
- №6169/6170 Пересічна – Харків-Пасажирський;
- №6173/6174 Харків-Левада - Рогозянка;
- №6177 Рогозянка – Харків-Пасажирський;
- №6181 Харків-Пасажирський – Рогозянка;
- №6403 Харків-Пасажирський – Ізюм;
- №6430 Ізюм – Харків-Пасажирський;
- №6407 Харків-Пасажирський – Ізюм;
- №6428 Ізюм – Шебелинка.
З 11 вересня:
- №6414 Лозова – Харків-Пасажирський;
- №6319 Харків-Пасажирський – Мерчик;
- №6322 Мерчик – Харків-Пасажирський;
- №6157 Харків-Пасажирський ‐ Мерчик;
- №6158 Мерчик – Харків-Пасажирський.
З 10 вересня низка приміських поїздів прямуватимуть з Харкова до Балаклії (замість Савинці та Ізюма) та зворотно. Йдеться про сполучення №6410, 6408 6419, 6432, 6431, 6433.
З 17 вересня:
- №7001 Харків-Пасажирський – Герсеванівський (замість
Харків-Пасажирський – Лозова);
- №6828 Герсеванівський – Златопіль (замість Лозова –
Златопіль).
У коментарі УНН голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомив, що застосовуються лише тимчасові обмеження.
Ми не скасовуємо сполучення із Ізюмом наразі. Тимчасові обмеження та зміни застосовуються за потреби
Як доїхати з Харкова до Ізюма
Наразі з Харкова до Ізюма та навпаки можна дістатися автобусами, або попутками.
Також курсують автобусні маршрути щодня - з 6 ранку до 18:30.
Нагадаємо
Унаслідок російського удару по пасажирському поїзду сполученням Дніпро-Запоріжжя загинула провідниця, яка повернулася до вагонів після оголошення евакуації.