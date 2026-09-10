Укрзалізниця вводить обмеження на сполучення Харків - Ізюм: як дістатися між містами

З четверга, 10 вересня, Укрзалізниця тимчасово виводить з графіка курсування маршрутів Харків - Ізюм. Проте про повністю скасування сполучення наразі мови не йде, а тимчасові обмеження та зміни застосовуються за потреби, пише УНН.

Деталі

У середу, 9 вересня, Ізюмська МВА з посиланням на Укрзалізницю повідомила, що у зв’язку з безпековою ситуацією з 10 вересня повністю відміняється курсування наступних регіональних та технічних поїздів:

№ 811 сполученням Харків-Пас. – Ізюм;

№ 812 сполученням Ізюм – Харків-Пас.;

№ 7812 сполученням Ізюм – Закомельська;

№ 7811 сполученням Закомельська – Ізюм.

Повернення придбаних проїзних документів (квитків) здійснюється відповідно до діючих "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України" - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Укрзалізниці журналісту УНН уточнили, що тимчасово виведено з графіка: з 10 вересня:

№6825 Харків-Пасажирський – Лозова;

№6826 Лозова – Харків-Пасажирський;

№6169/6170 Пересічна – Харків-Пасажирський;

№6173/6174 Харків-Левада - Рогозянка;

№6177 Рогозянка – Харків-Пасажирський;

№6181 Харків-Пасажирський – Рогозянка;

№6403 Харків-Пасажирський – Ізюм;

№6430 Ізюм – Харків-Пасажирський;

№6407 Харків-Пасажирський – Ізюм;

№6428 Ізюм – Шебелинка.

З 11 вересня:

№6414 Лозова – Харків-Пасажирський;

№6319 Харків-Пасажирський – Мерчик;

№6322 Мерчик – Харків-Пасажирський;

№6157 Харків-Пасажирський ‐ Мерчик;

№6158 Мерчик – Харків-Пасажирський.

З 10 вересня низка приміських поїздів прямуватимуть з Харкова до Балаклії (замість Савинці та Ізюма) та зворотно. Йдеться про сполучення №6410, 6408 6419, 6432, 6431, 6433.

З 17 вересня:

№7001 Харків-Пасажирський – Герсеванівський (замість Харків-Пасажирський – Лозова);

№6828 Герсеванівський – Златопіль (замість Лозова – Златопіль).

У коментарі УНН голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомив, що застосовуються лише тимчасові обмеження.

Ми не скасовуємо сполучення із Ізюмом наразі. Тимчасові обмеження та зміни застосовуються за потреби - сказав Перцовський.

Як доїхати з Харкова до Ізюма

Наразі з Харкова до Ізюма та навпаки можна дістатися автобусами, або попутками.

Також курсують автобусні маршрути щодня - з 6 ранку до 18:30.

Нагадаємо

Унаслідок російського удару по пасажирському поїзду сполученням Дніпро-Запоріжжя загинула провідниця, яка повернулася до вагонів після оголошення евакуації.