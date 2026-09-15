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рф показала нову зброю для Су-57, хоча вже має Х-69, якими б'є по Україні

Київ • УНН

 • 15364 перегляди

рф уперше показала С-71К і С-71М для Су-57. Їх уже застосовували проти України, зокрема для ударів по стаціонарних і рухомих цілях.

рф показала нову зброю для Су-57, хоча вже має Х-69, якими б'є по Україні

росія вперше публічно продемонструвала реактивні засоби ураження С-71К "Ковер" та С-71М "Монохром", які можуть застосовуватися винищувачами Су-57. Водночас ці літаки вже озброєні ракетами Х-69, якими навесні 2024 року рф вивела з ладу Трипільську ТЕС, повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

С-71К "Ковер" та С-71М "Монохром" показали на оборонній виставці в Ель-Аламейні у Єгипті. Раніше ці вироби з'являлися лише на окремих зображеннях у соцмережах.

У Defense Express звертають увагу, що Су-57 уже може нести до 4 ракет Х-69 у внутрішньому відсіку. Орієнтовна дальність Х-69 становить до 400 км, стартова маса – близько 800 кг, з яких 310 кг припадає на бойову частину.

Навіщо росії ще одна зброя для Су-57

За оцінками ГУР МОУ, рф виробляє до 5 ракет Х-69 на місяць, а станом на квітень 2026 року їхній запас оцінювався лише у 25 одиниць. Тому логічним варіантом могло б бути саме масштабування випуску Х-69.

Втім, росія вже застосовувала С-71К та С-71М проти України. С-71К призначений для ударів по стаціонарних цілях, тоді як С-71М має автономно шукати й уражати рухомі об'єкти.

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Орієнтовна швидкість С-71К сягає 730 км/год, а дальність застосування оцінюють у 250-350 км. Перші уламки такого боєприпасу після ударів по Україні показали використання авіабомби ОФАБ-250-270 як бойової частини.

У Defense Express припускають, що сімейство С-71 може створюватися як відносно масовий реактивний авіаційний боєприпас із дешевшими компонентами, але водночас із можливістю використання штучного інтелекту для наведення. Експортна демонстрація в Єгипті також може бути спробою рф знайти зовнішні ресурси для масштабування його виробництва.

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Степан Гафтко

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