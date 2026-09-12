Вперше в історії: український безекіпажний катер знищили російський у бою
Київ • УНН
ВМС України та ГУР провели перший бій безекіпажних катерів. Sargan 3000 із туреллю Protector знищив російський катер.
Військово-морські сили України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони України здійснили перший в історії бій безекіпажних катерів. Про це повідомляє пресцентр ВМС, передає УНН.
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Морський безекіпажний катер ВМС Sargan 3000, обладнаний автоматичною туреллю RWS "Protector" 12,7 mm знищив російський безекіпажний катер.
Як це було - у відео.
Нагадаємо
Сили оборони у ніч на 9 вересня уразили військово-морську базу у новоросійську в краснодарському регіоні росії, зокрема військові кораблі та носії "калібрів".
Згодом у мережі з’явились супутникові знімки. Вони показали пошкодження 3 російських кораблів - носіїв крилатих ракет "Калібр" після комбінованого удару Сил оборони України по військовому порту новоросійська в ніч проти 9 вересня.