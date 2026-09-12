Вперше в історії: український безекіпажний катер знищили російський у бою

Що посадити на дачі восени, щоб мати власний запас трав для чаю

Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро

25 років трагедії 11 вересня: як це було і що змінилося у світі

Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point