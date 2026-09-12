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The Times

Вперше в історії: український безекіпажний катер знищили російський у бою

Київ • УНН

 • 8244 перегляди

ВМС України та ГУР провели перший бій безекіпажних катерів. Sargan 3000 із туреллю Protector знищив російський катер.

Вперше в історії: український безекіпажний катер знищили російський у бою

Військово-морські сили України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони України здійснили перший в історії бій безекіпажних катерів. Про це повідомляє пресцентр ВМС, передає УНН.

Деталі

Морський безекіпажний катер ВМС Sargan 3000, обладнаний автоматичною туреллю RWS "Protector" 12,7 mm знищив російський безекіпажний катер.

Як це було - у відео.

Нагадаємо

Сили оборони у ніч на 9 вересня уразили військово-морську базу у новоросійську в краснодарському регіоні росії, зокрема військові кораблі та носії "калібрів".

Згодом у мережі з’явились супутникові знімки. Вони показали пошкодження 3 російських кораблів - носіїв крилатих ракет "Калібр" після комбінованого удару Сил оборони України по військовому порту новоросійська в ніч проти 9 вересня.

Євген Устименко

Війна в УкраїніТехнології
Війна в Україні
«Калібр» (сімейство ракет)
Військово-морські сили Збройних сил України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України