ГУР показало іноземні компоненти, які росія використовує у виробництві зброї

Представники Науково-дослідного інституту воєнної розвідки України продемонстрували зразки іноземних компонентів, які росія використовує під час виробництва озброєння та військової техніки. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, передає УНН.

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Презентація відбулася 11 вересня під час другого дня Київського санкційного форуму. Захід присвятили, зокрема, взаємодії українських та іноземних аналітичних команд у сфері санкційної політики.

Серед представлених компонентів були вироби виробників зі США, Китаю, Швейцарії, Південної Кореї, Тайваню, Німеччини, Малайзії, Індії, Великої Британії та Білорусі. Представники дипломатичного корпусу та інші учасники форуму змогли безпосередньо ознайомитися зі зразками та отримати інформацію про їхнє використання російським військово-промисловим комплексом.

У ГУР наголосили, що запобігання незаконному потраплянню іноземних компонентів до російського ВПК є одним із ключових чинників для скорочення можливостей держави-агресора виробляти високоточну зброю та продовжувати війну проти України. Інформацію про іноземні компоненти, які використовує російська оборонна промисловість, також оприлюднюють у відкритому доступі на порталі ГУР МО України War&Sanctions.

Зауважимо, що дещо раніше фахівці ГУР у межах Київського санкційного форуму представили доповідь про структуру та особливості виробництва російських балістичних ракет.

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