ГУР показало іноземні компоненти, які росія використовує у виробництві зброї

$44.5551.76
ukenru
08:52 • 194 перегляди
Потяги до Сум більше не курсуватимуть, "Укрзалізниця" зупинятиме їх у Конотопі
08:47 • 588 перегляди
Генштаб підтвердив ураження комбінату "Тольяттикаучук" у самарській області рф
08:20 • 2916 перегляди
“Найбільший експорт України до Європи - це час” - СЕО Fire Point
08:14 • 3334 перегляди
Зеленський заявив, що готовий зустрітися з путіним на саміті G20 у Маямі
07:03 • 10650 перегляди
росія атакувала вночі Київщину дронами: одна людина загинула, серед постраждалих – дитина
06:49 • 11363 перегляди
Сили безпілотних систем за 10 тижнів уразили 285 суден тіньового флоту рф – "Мадяр"Video
06:21 • 11603 перегляди
У Києві військового у СЗЧ затримали за вбивство товариша на дитячому майданчикуVideo
06:18 • 11780 перегляди
ЗСУ могли ліквідувати російський виступ під Лиманом і відкинути війська рф – ISW
06:04 • 11365 перегляди
Дизель на АЗС України сягнув 100 грн за літр, бензин також продовжує дорожчати
05:50 • 10348 перегляди
В Одесі зросла кількість постраждалих після атаки рф, серед 17 травмованих – 5-місячна дитинаVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3м/с
93%
751мм
Популярнi новини
АЗС Укрнафти закриватимуться під час повітряної тривоги11 вересня, 22:55 • 9192 перегляди
Безпека України - це безпека ЄС і НАТО: Зеленський зустрівся з українською громадою в ТоронтоVideo11 вересня, 23:58 • 11555 перегляди
Робимо все для захисту неба - Зеленський зустрівся з українськими пілотами, які проходять підготовку в КанадіVideo12 вересня, 02:30 • 5418 перегляди
У кремлі заявили про плани нової тристоронньої зустрічі з Україною та США04:17 • 12527 перегляди
Атака на Одесу: кількість поранених зросла до 12Photo05:01 • 12304 перегляди
Публікації
Що посадити на дачі восени, щоб мати власний запас трав для чаю07:30 • 4186 перегляди
Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро11 вересня, 10:20 • 45779 перегляди
25 років трагедії 11 вересня: як це було і що змінилося у світі11 вересня, 10:06 • 48487 перегляди
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10 вересня, 14:49 • 68812 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10 вересня, 10:12 • 79194 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Дональд Трамп
Ханно Певкур
Ірина Терех
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Люк Еванс розповів про важкий стан Тіма Каррі перед смертюPhoto07:51 • 2254 перегляди
Леді Гага вперше стала мамою – співачка народила дитину від Майкла Поланскі06:45 • 5220 перегляди
Анджеліна Джолі розповіла, хто оплачує її гуманітарні поїздки в Україну11 вересня, 12:44 • 31231 перегляди
Дженніфер Лоуренс нарешті завела Instagram і одразу пригрозила видалитися через негативні коментарі11 вересня, 02:06 • 44563 перегляди
Анджеліна Джолі розкрила головне правило у вихованні 6 дітей від Бреда ПіттаPhoto11 вересня, 00:05 • 46335 перегляди
Актуальне
ATACMS
MIM-104 Patriot
Ракетний комплекс "Панцир"
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)

ГУР показало іноземні компоненти, які росія використовує у виробництві зброї

Київ • УНН

 • 558 перегляди

ГУР продемонструвало компоненти з 11 країн, які росія використовує у виробництві озброєння. Дані оприлюднюють на порталі War&Sanctions.

ГУР показало іноземні компоненти, які росія використовує у виробництві зброї

Представники Науково-дослідного інституту воєнної розвідки України продемонстрували зразки іноземних компонентів, які росія використовує під час виробництва озброєння та військової техніки. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, передає УНН.

Деталі

Презентація відбулася 11 вересня під час другого дня Київського санкційного форуму. Захід присвятили, зокрема, взаємодії українських та іноземних аналітичних команд у сфері санкційної політики.

Серед представлених компонентів були вироби виробників зі США, Китаю, Швейцарії, Південної Кореї, Тайваню, Німеччини, Малайзії, Індії, Великої Британії та Білорусі. Представники дипломатичного корпусу та інші учасники форуму змогли безпосередньо ознайомитися зі зразками та отримати інформацію про їхнє використання російським військово-промисловим комплексом.

У ГУР наголосили, що запобігання незаконному потраплянню іноземних компонентів до російського ВПК є одним із ключових чинників для скорочення можливостей держави-агресора виробляти високоточну зброю та продовжувати війну проти України. Інформацію про іноземні компоненти, які використовує російська оборонна промисловість, також оприлюднюють у відкритому доступі на порталі ГУР МО України War&Sanctions.

Зауважимо, що дещо  раніше фахівці ГУР у межах Київського санкційного форуму представили доповідь про структуру та особливості виробництва російських балістичних ракет.

Нагадаємо

Jilin Chemical Fiber Group могла передати росії 46 тонн вуглецевих хімікатів для виробництва ударних дронів. США й Україна підтвердили справжність документів.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітикаТехнології
Санкції
Війна в Україні
Білорусь
Малайзія
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Швейцарія
Індія
Тайвань
Південна Корея
Велика Британія
Німеччина
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна