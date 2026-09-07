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Китай міг таємно постачати росії компоненти для ударних дронів - Politico

Київ • УНН

 • 940 перегляди

Jilin Chemical Fiber Group могла передати росії 46 тонн вуглецевих хімікатів для виробництва ударних дронів. США й Україна підтвердили справжність документів.

Китай міг таємно постачати росії компоненти для ударних дронів - Politico

Державна китайська компанія Jilin Chemical Fiber Group могла таємно передавати росії матеріали, необхідні для виробництва дронів-камікадзе. Про це свідчать внутрішні документи російської компанії щодо перевезень, які отримало Politico, пише УНН.

Деталі

Згідно з транспортними та митними документами, на початку 2026 року китайська компанія замаскувала постачання 46 тонн хімікатів на основі вуглецевого волокна дочірній компанії російського "Росатому". Вона, зокрема, виробляє ключові компоненти для дронів-камікадзе.

Politico зазначає, що китайські компоненти вже давно знаходять у збитих в Україні російських дронах. Водночас нові документи вперше детально описують пряме постачання важливих для виробництва БпЛА матеріалів із Китаю до росії.

США та Україна підтвердили автентичність документів про постачання

Документи з російських джерел зібрав Український центр безпеки та співробітництва. За словами представника уряду США, спеціальний комітет Палати представників США щодо Китаю вивчив їх і визнав "справжніми".

Український чиновник також повідомив виданню, що Кабінет міністрів України перевірив документи та підтвердив їхню справжність.

Зазначається, що "китайська державна компанія Jilin Chemical Fiber Group не відповіла на численні запити щодо коментарів".

Китай попередив, що захищатиме свої інтереси у відповідь на нові санкції США проти Ірану25.08.26, 16:53 • 4535 переглядiв

Ольга Розгон

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