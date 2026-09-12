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“Найбільший експорт України до Європи - це час” - СЕО Fire Point

Київ • УНН

 • 2938 перегляди

На думку Ірини Терех, європейські компанії мають використати цей час для посилення оборонних спроможностей.

“Найбільший експорт України до Європи - це час” - СЕО Fire Point

Україна сьогодні фактично експортує до європейських країн час, який дає їм можливість підготуватися до нових безпекових викликів. Про це заявила СЕО української оборонної компанії Fire Point Ірина Терех під час виступу в рамках Міжнародної виставки оборонної промисловості MSPO у польському Кельце, пише УНН.

Деталі

Ми всі бачимо, що гібридна війна вже почалася, і, мабуть, зараз не найкращий час це заперечувати. Коли ми бачимо всі ці атаки - починаючи від дронів, які губляться над українським кордоном, до якихось гібридних атак на енергетику, на кіберінфраструктуру. І це, звичайно, порушує незручне питання: який рівень готовності наших країн, що є наступними країнами на кордоні з росією? Що ми з цим робимо? Як ми можемо допомагати одне одному? Як ми можемо використовувати український досвід?

- сказала Ірина Терех.

За її словами, Україна за роки повномасштабної війни змогла створити значні оборонні спроможності, працюючи з необхідності і під величезним тиском. Цей український досвід може бути корисним для європейських країн, щоб підготуватися до потенційних загроз.

Польща та інші країни все ще мають трохи запасу часу, тому що найбільший експорт України до інших європейських країн - це час.І цей час потрібно використати мудро, щоб ми могли створити якомога більше захисної спроможності в арсеналах європейських країн, усього вільного світу

- наголосила СЕО Fire Point.

Ірина Терех додала, що український досвід демонструє важливість тісної взаємодії між оборонною промисловістю, військовими та державою. За її словами, Україна опинилася в умовах, коли оборонні компанії не можуть дозволити собі розглядати одна одну виключно як конкурентів, оскільки обсяг роботи із захисту країни настільки великий, що вимагає об’єднання ресурсів.

Я думаю, що якщо нам і потрібно чогось навчитися в України, то одним із таких питань є те, як деякі глобальні речі можна робити разом. Щось, чого ти не можеш зробити сам, але можеш зробити з другом, власними силами або з партнером, навіть якщо це ситуативний партнер

- додала СЕО Fire Point.

росія вкладає значні ресурси в ІПСО, щоб Україна та Польща сприймали одна одну як ворогів - СЕО Fire Point11.09.26, 14:51 • 19428 переглядiв

Юлія Мельник

Війна в УкраїніЕкономіка
Ірина Терех
Fire Point
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російська пропаганда
Війна в Україні
Європа
Україна
Польща