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Атака на Одесу: кількість поранених зросла до 12

Київ • УНН

 • 4414 перегляди

Кількість постраждалих у пошкодженому російською атакою будинку в Одесі зросла до 12. На місці триває ліквідація наслідків і працюють штаби допомоги.

Атака на Одесу: кількість поранених зросла до 12

Кількість постраждалих у пошкодженому ворогом будинку в Одесі зросла до 12. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ліквідація наслідків триває, "всі служби на місцях".

Розгорнуті оперативні штаби для допомоги людям

- написав Лисак.

Нагадаємо

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