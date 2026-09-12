Атака на Одесу: кількість поранених зросла до 12

Кількість постраждалих у пошкодженому ворогом будинку в Одесі зросла до 12. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує УНН.

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За його словами, ліквідація наслідків триває, "всі служби на місцях".

Розгорнуті оперативні штаби для допомоги людям - написав Лисак.

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