путін заявив, що введення європейських військ в Україну означатиме війну з рф
Київ • УНН
путін заявив, що введення європейських військ в Україну означатиме війну з росією. Він також звинуватив Європу в підштовхуванні до конфлікту.
Введення європейських військ в Україну означатиме війну з росією. Про це заявив російський диктатор володимир путін, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
За словами путіна, Європа зараз підштовхує свої країни до війни з росією.
російський диктатор додав, що росія не має підстав для конфлікту з Європою, все було вирішено за підсумками Другої світової війни.
путін запевнив Трампа, що "і в думках немає" жодних агресивних планів щодо Європи - ушаков08.09.26, 18:07 • 6365 переглядiв
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