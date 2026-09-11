путін заявив, що введення європейських військ в Україну означатиме війну з рф

Введення європейських військ в Україну означатиме війну з росією. Про це заявив російський диктатор володимир путін, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

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За словами путіна, Європа зараз підштовхує свої країни до війни з росією.

російський диктатор додав, що росія не має підстав для конфлікту з Європою, все було вирішено за підсумками Другої світової війни.

путін запевнив Трампа, що "і в думках немає" жодних агресивних планів щодо Європи - ушаков

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Раніше заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв пригрозив, що Литва зникне з карти світу у разі військового конфлікту і жодна п'ята стаття НАТО не спрацює.