путин заявил, что ввод европейских войск в Украину будет означать войну с рф
Киев • УНН
путин заявил, что ввод европейских войск в Украину будет означать войну с россией. Он также обвинил Европу в подталкивании к конфликту.
Ввод европейских войск в Украину будет означать войну с россией. Об этом заявил российский диктатор владимир путин, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
По словам путина, Европа сейчас подталкивает свои страны к войне с россией.
Российский диктатор добавил, что у россии нет оснований для конфликта с Европой, все было решено по итогам Второй мировой войны.
путин заверил Трампа, что "и в мыслях нет" никаких агрессивных планов в отношении Европы — Ушаков08.09.26, 18:07 • 6364 просмотра
Напомним
Ранее заместитель председателя Совета безопасности рф дмитрий медведев пригрозил, что Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта и никакая пятая статья НАТО не сработает.