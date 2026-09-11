путин заявил, что ввод европейских войск в Украину будет означать войну с рф

$44.550.0951.760.23
ukenru
18:45 • 7528 просмотра
Зеленский призвал к энергетическому перемирию, но отметил, что Украина ответит, если рф "будет устраивать нам блэкауты"
17:14 • 8220 просмотра
АЗС UKRNAFTA будут прекращать работу во время "жёлтого" и "красного" уровня тревоги
16:19 • 14901 просмотра
"Никакая 5-я статья НАТО не сработает" — медведев пригрозил, что Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта
15:15 • 14891 просмотра
Нардепа Юрченко приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества
Эксклюзив
11 сентября, 14:00 • 16812 просмотра
Дожди и почти летняя жара — какой погоды ожидать завтра в Украине
11 сентября, 13:20 • 18920 просмотра
Митрополиту Тихону, являющемуся духовным наставником путина, заочно сообщили о подозрении
11 сентября, 12:50 • 20756 просмотра
Дело "Форрест Гамп": суд назначил нардепу Вадиму Столару залог в размере 300 млн гривен
11 сентября, 11:51 • 18754 просмотра
россия вкладывает значительные ресурсы в ИПСО, чтобы Украина и Польша воспринимали друг друга как врагов - CEO Fire Point
11 сентября, 11:42 • 16482 просмотра
рф может исчерпать ресурсы для войны против Украины к 2028 году - ГУР
11 сентября, 10:53 • 14941 просмотра
Семь пакетов поддержки и кредитные гарантии на сумму более 400 млн долларов - Канада объявила о новой партии помощи Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1.3м/с
55%
750мм
Популярные новости
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 33093 просмотра
Скандальный польский политик уничтожил монумент украинцам - реакция Киева не заставила себя ждатьVideo11 сентября, 12:00 • 12069 просмотра
Зеленский заявил, что россияне нанесли удар по зданию компании "Киевстар"Photo11 сентября, 12:21 • 6274 просмотра
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 22022 просмотра
Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит пакет санкций Грэма против россии — СМИ15:58 • 4690 просмотра
публикации
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 33089 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 35398 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 57031 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 69188 просмотра
Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатацииPhoto10 сентября, 10:02 • 71977 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Блогеры
Джастин Трюдо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Донецкая область
Европа
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 22021 просмотра
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 37509 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto11 сентября, 00:05 • 39692 просмотра
Шварценеггер воссоединился с бывшей женой через 5 лет после развода, дочь поделилась фотоPhoto10 сентября, 23:07 • 38287 просмотра
Чарли Ханнэм рассказал о необычном правиле, которое его возлюбленная установила после почти 20 лет совместной жизни10 сентября, 22:06 • 35433 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Ракетный комплекс "Панцирь"

путин заявил, что ввод европейских войск в Украину будет означать войну с рф

Киев • УНН

 • 184 просмотра

путин заявил, что ввод европейских войск в Украину будет означать войну с россией. Он также обвинил Европу в подталкивании к конфликту.

путин заявил, что ввод европейских войск в Украину будет означать войну с рф

Ввод европейских войск в Украину будет означать войну с россией. Об этом заявил российский диктатор владимир путин, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

По словам путина, Европа сейчас подталкивает свои страны к войне с россией.

Российский диктатор добавил, что у россии нет оснований для конфликта с Европой, все было решено по итогам Второй мировой войны.

путин заверил Трампа, что "и в мыслях нет" никаких агрессивных планов в отношении Европы — Ушаков08.09.26, 18:07 • 6364 просмотра

Напомним

Ранее заместитель председателя Совета безопасности рф дмитрий медведев пригрозил, что Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта и никакая пятая статья НАТО не сработает. 

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
НАТО
Литва
Европа
Украина