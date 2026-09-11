путин заявил, что ввод европейских войск в Украину будет означать войну с рф

Ввод европейских войск в Украину будет означать войну с россией. Об этом заявил российский диктатор владимир путин, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

По словам путина, Европа сейчас подталкивает свои страны к войне с россией.

Российский диктатор добавил, что у россии нет оснований для конфликта с Европой, все было решено по итогам Второй мировой войны.

путин заверил Трампа, что "и в мыслях нет" никаких агрессивных планов в отношении Европы — Ушаков

Напомним

Ранее заместитель председателя Совета безопасности рф дмитрий медведев пригрозил, что Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта и никакая пятая статья НАТО не сработает.